Клопп объяснил, почему принял предложение «Ред Булл»

Юрген Клопп прокомментировал назначение на руководящую должность в «Ред Булл».
- Немецкий тренер стал главой футбольного направления в компании.
- Клопп отдыхал после ухода из «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24.
- Он будет отвечать за стратегическое управление международной сетью клубов системы «Ред Булл».
«Очень волнительно стать участником такого проекта после почти 25 лет у кромки поля. И пусть моя роль изменилась, но страсть к футболу и вовлеченным в него людям – нет.
Работая в «Ред Булл» на глобальном уровне, хочу развивать и поддерживать наших невероятных талантливых футболистов, делать их лучше.
Свои функции вижу главным образом в том, чтобы быть ментором для тренеров и руководителей клубов системы «Ред Булл», но в конечном итоге я часть уникальной современной организации, которая смотрит в будущее», – сказал Клопп.