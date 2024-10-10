Клопп объяснил, почему принял предложение «Ред Булл»

Юрген Клопп прокомментировал назначение на руководящую должность в «Ред Булл».

Немецкий тренер стал главой футбольного направления в компании.

Клопп отдыхал после ухода из «Ливерпуля» по окончании сезона-2023/24.

Он будет отвечать за стратегическое управление международной сетью клубов системы «Ред Булл».

«Очень волнительно стать участником такого проекта после почти 25 лет у кромки поля. И пусть моя роль изменилась, но страсть к футболу и вовлеченным в него людям – нет.

Работая в «Ред Булл» на глобальном уровне, хочу развивать и поддерживать наших невероятных талантливых футболистов, делать их лучше.

Свои функции вижу главным образом в том, чтобы быть ментором для тренеров и руководителей клубов системы «Ред Булл», но в конечном итоге я часть уникальной современной организации, которая смотрит в будущее», – сказал Клопп.