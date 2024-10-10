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    Роналду обсудил с «Аль-Насром» вопрос продления контракта

    У Криштиану Роналду была встреча с руководством «Аль-Насра» перед поездкой в расположение сборной Португалии.

    С 39-летним нападающим разговаривали гендиректор клуба Гвидо Фиенга, а также представители Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии и Министерства туризма страны.

    Стороны обсудили продление контракта Роналду, истекающего летом 2025 года. Достигнута предварительная договоренность о заключении нового соглашения.

    • Португалец в «Аль-Насре» с декабря 2022-го.
    • Сейчас ему платят около 200 млн евро в год.
    • Статистика Роналду: 73 матча, 66 голов, 18 ассистов.

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    Источник: твиттер журналиста Руди Галетти

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