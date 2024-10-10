Роналду обсудил с «Аль-Насром» вопрос продления контракта

У Криштиану Роналду была встреча с руководством «Аль-Насра» перед поездкой в расположение сборной Португалии.
С 39-летним нападающим разговаривали гендиректор клуба Гвидо Фиенга, а также представители Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии и Министерства туризма страны.
Стороны обсудили продление контракта Роналду, истекающего летом 2025 года. Достигнута предварительная договоренность о заключении нового соглашения.
- Португалец в «Аль-Насре» с декабря 2022-го.
- Сейчас ему платят около 200 млн евро в год.
- Статистика Роналду: 73 матча, 66 голов, 18 ассистов.