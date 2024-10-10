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    Головин объяснил, почему продлил контракт с «Монако»

    Капитан «Монако» Александр Головин рассказал, почему решил остаться в клубе на более длительный срок.

    • На прошлой неделе стороны продлили контракт до 2029 года.
    • Полузащитник проведет в «Монако» 11 лет, если отработает до конца действующее соглашение.
    • Статистика Головина в составе монегасков: 210 матчей, 31 гол, 39 ассистов.

    – Почему решил остаться в «Монако»? Писали, что были предложения из других клубов.

    – Я хорошо адаптирован к «Монако», мне все нравится. У нас хороший тренерский штаб, сильная команда, хорошие отношения внутри клуба. Мне очень комфортно.

    «Монако» идет на первом месте в этом сезоне. Реальны ли шансы на титул? Каким результатом ты будешь доволен?

    – Последние два года у нас крепкая команда, а в этом сезоне мы стали еще сильнее! Пришли новые ребята.

    Думаю, в этом сезоне самые реальные шансы на титул. Буду доволен только первым-вторым местом, не ниже.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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