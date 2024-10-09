В «Пари НН» озвучили задачи для Гончаренко

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов назвал задачи, поставленные перед новым главным тренером команды Виктором Гончаренко.

Сегодня белорусского специалиста назначили вместо уволенного Саши Илича.

С ним заключили контракт на 2 года.

«Пари НН» идет на 12-м месте в РПЛ с 11 очками в 11 турах.

«Виктор Гончаренко – системный тренер, который работал на самом высоком уровне. Сейчас Виктор Михайлович максимально мотивирован и преисполнен желанием показать свои качества, о которых хорошо знают специалисты и болельщики.

Ожидаем, что при Викторе Гончаренко команда будет биться в каждом матче, набирать очки и радовать наших болельщиков.

Ждем нижегородцев на трибунах нашего замечательного стадиона. Вперед, за Нижний!» – написал Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.