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    • Гончаренко впервые прокомментировал назначение в «Пари НН»

    Гончаренко впервые прокомментировал назначение в «Пари НН»

    Новый главный тренер «Пари НН» Виктор Гончаренко высказался о своем приглашении в нижегородский клуб.

    • Сегодня белорусского специалиста назначили вместо уволенного Саши Илича.
    • С ним заключили контракт на 2 года.
    • «Пари НН» идет на 12-м месте в РПЛ с 11 очками в 11 турах.

    – Поздравляем с назначением на пост главного тренера «Пари НН». Для вас переход в наш клуб – это было сложное или, напротив, легкое решение?

    – Не стану скрывать, что это были сложные дни, так как нам нужно было согласовать много разных нюансов. Думаю, все рады, что мы обо всем договорились, и наши переговоры благополучно завершились.

    – Что для вас переход в «Пари НН»? Это возвращение в МИР РПЛ, возможность бороться с командой за более высокие места?

    – Всe вместе. Мы знаем силу РПЛ, что здесь много интересных команд с именем. Также хочется развивать футболистов, игру команды, ту модель, что мы определим.

    Плюс, конечно, болельщики. Нужно, чтобы, покидая стадион, у них было чувство, что команда сделала всe возможное для достижения положительного результата.

    Хотелось бы, чтобы на наши матчи приходило больше зрителей. Все-таки 7-8 тысяч болельщиков для такого прекрасного стадиона маловато.

    – Какие первые шаги или решения вы планируете сделать в качестве главного тренера «Пари НН»?

    – Когда тренер приходит в команду, у него есть идеи. Но, прежде всего, важно познакомиться с командой и прочувствовать настроение футболистов.

    Идеи есть, но всегда их реализуешь вместе с игроками – тогда что-то будет получаться. Плюс у команды есть свои сильные стороны, важно направить их в правильное русло.

    – Как вы оцениваете турнирное положение, в котором находится «Пари НН»? И реально ли команде подняться выше?

    – Здесь важнее, чтобы мы выходили заряженными, готовыми и старались делать все возможное, чтобы набирать очки в каждом матче.

    – У вас была встреча с руководством клуба? Какие задачи поставлены?

    – Нужно сделать всe, чтобы вернуть болельщиков на стадион. Понятно, что также надо кое-что видоизменить в игре. Нужно стараться побеждать и стараться, чтобы футболисты развивались.

    – В какой футбол при вас будет играть «Пари НН»?

    – Давайте наберемся терпения. В РПЛ много нюансов. Повторюсь, у нас есть идеи, посмотрим, что сможем выжать из команды. Но на все нужно время.

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    Источник: сайт «Пари НН»

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    ...уефан
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    ...ладно, коль уж так случилось, будем посмотреть...
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