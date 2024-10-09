Реакция Генича на назначение Гончаренко в «Пари НН»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич пошутил о приглашении Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Пари НН».

Сегодня белорусского специалиста назначили вместо уволенного Саши Илича.

С ним заключили контракт на 2 года.

«Пари НН» идет на 12-м месте в РПЛ с 11 очками в 11 турах.

«Вот «Коммент.Шоу» ещe одного эксперта потерял. Удачи, Михалыч!

Кто следующий? Может, и меня куда пригласят, а?» – написал Генич в своем телеграм-канале.