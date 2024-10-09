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    Реакция Генича на назначение Гончаренко в «Пари НН»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич пошутил о приглашении Виктора Гончаренко на пост главного тренера «Пари НН».

    • Сегодня белорусского специалиста назначили вместо уволенного Саши Илича.
    • С ним заключили контракт на 2 года.
    • «Пари НН» идет на 12-м месте в РПЛ с 11 очками в 11 турах.

    «Вот «Коммент.Шоу» ещe одного эксперта потерял. Удачи, Михалыч!

    Кто следующий? Может, и меня куда пригласят, а?» – написал Генич в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал «Пари НН»

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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Январь 59
    1728493410
    А у Генича есть лицензия Про?
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    Гор--google
    1728493768
    На ,,Балабол шоу,, пригласят вместе с диджеем ,,Чердак,,.
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