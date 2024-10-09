Хвича рассказал, о чем мечтает в футболе

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия ответил на вопрос о футбольных мечтах.

«Больше всего я мечтаю попасть на чемпионат мира с Грузией и выиграть Лигу чемпионов со своим клубом. Надеюсь превратить эти мечты в реальность.

Выиграть самый важный трофей в клубном футболе – мечта каждого футболиста, а принять участие в чемпионате мира – мечта каждого грузина», – сказал Хвича.