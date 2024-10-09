Хвича рассказал, о чем мечтает в футболе

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия ответил на вопрос о футбольных мечтах.
«Больше всего я мечтаю попасть на чемпионат мира с Грузией и выиграть Лигу чемпионов со своим клубом. Надеюсь превратить эти мечты в реальность.
Выиграть самый важный трофей в клубном футболе – мечта каждого футболиста, а принять участие в чемпионате мира – мечта каждого грузина», – сказал Хвича.
- Футболист поиграл в РПЛ за «Рубин» и «Локомотив».
- С «Наполи» он стал чемпионом в 2023 году.
- Со сборной Грузии Хвича добрался до 1/8 финала Евро-2024.