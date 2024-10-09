Россия не сыграет с неофициальной сборной Пакистана

Сборная России не будет проводить товарищеские матчи в октябре.

От идеи сыграть с неофициальной сборной Пакистана в итоге отказались.

«РФС продолжал обсуждать с Пакистаном возможность товарищеского матча, однако исходя из временных рамок начавшегося сбора, принял решение игру не проводить.

На октябрьском сборе команда Валерия Карпина проведет мастер‑класс для детей из Белгородской и Курской областей, а также встретится с болельщиками на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 10 октября.

РФС близок к завершению переговоров по товарищеским играм в ноябре, о соперниках будет объявлено после подписания договоров о проведении матчей», – сообщили в службе коммуникаций РФС.