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    Итоги встречи Осинькина с губернатором

    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин встретился с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. О диалоге рассказал чиновник.

    «Провел встречу с главным тренером, руководством и капитаном футбольной команды «Крылья Советов».

    Сразу сообщу – никаких кадровых перестановок. Сегодня в «Крыльях» опытный тренерский штаб во главе с Игорем Витальевичем Осинькиным. До конца сезона у Игоря Витальевича вместе с командой огромная работа. После завершения чемпионата вместе подведем итоги, оценим результат.

    В ходе встречи обсудили приоритеты развития клуба.

    Первое – спортивные результаты. Место, которое сейчас занимают «Крылья», не отвечает нашим ожиданиям и потенциалу команды. Цель – минимум 8 место.

    Второе – трансферная работа. Задача вести ее не только экономически эффективно, но и сделать так, чтобы сохранять ведущих игроков, не терять лидеров.

    Третье. Подготовка молодежи, воспитание своих футболистов. «Академия «Крыльев» показывает хорошие результаты, юношеские команды достигают успехов. Крайне важно, чтобы наши талантливые ребята продолжали свое развитие, не уезжали в другие клубы и в будущем получали шансы проявить себя уже в основном составе «Крыльев».

    Обсудили также, какая дополнительная помощь «Крыльям» нужна, какие есть проблемы. Будем и дальше поддерживать «Крылья Советов», чтобы команда могла показывать достойный результат и развивалась, радовала болельщиков», – написал Федорищев.

    • На прошлой неделе планировалось заменить Осинькина на Сергея Игнашевича. После последнего матча с «Локомотивом» (0:1) Игорь Витальевич не сдержал слез.
    • Самарцы идут в РПЛ 10-ми.
    • Осинькин вернул команду в высший дивизион в 2021 году.

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    Источник: телеграм-канал Вячеслава Федорищева

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    Комментарии (4)
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    Chicha
    1728463859
    Кинули Игнашевича, так ему крысе.
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    7:1
    1728464345
    как бы там ни было, но вмешательство губернатора - это бред, этого быть не должно. хоть он до этого и говорил, что раз команду финансируют за счёт бюджета региона, то нужно вмешаться. так может ты сразу и тренировать будешь за полставки? делай свою работу, а в футболе и без тебя разберутся.
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