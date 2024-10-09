Фанаты сборной Франции недовольны поведением Мбаппе

Пресс-секретарь главной фан-группы сборной Франции Irresistibles Francais Фабьен Бонне в интервью L’Equipe высказался о ситуации с нападающим национальной команды и «Реала» Килианом Мбаппе.

Форварда не вызвали в сборную в октябре, чтобы дать восстановиться от повреждения. Несмотря на это, он вышел в стартовом составе мадридцев на игру 9-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:0) 5 октября.

«Что мы поняли на этой неделе, так это то, что ушел настоящий капитан, тот, кого фанаты посвятили в рыцари – Антуан Гризманн.

Мы спрашивали себя, был ли выбор нового капитана правильным, и, учитывая этот эпизод, я не знаю. Где-то произошла ошибка, а мы потеряли пример для подражания.

Для капитана молчание в такой ситуации неприемлемо. Либо «Реал» попросил его заткнуться, либо Франция, но мы знаем, что когда Мбаппе хочет говорить, он говорит.

Он должен выполнять свои капитанские обязанности. Я не буду заходить так далеко, чтобы сказать, что мы чувствуем себя так, будто нас держат за дураков, и я не знаю, кто.

Но эту неделю нужно забыть, и это будет трудно, потому что она оставит за собой следы», – сказал Бонне.