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    Фанаты сборной Франции недовольны поведением Мбаппе

    Пресс-секретарь главной фан-группы сборной Франции Irresistibles Francais Фабьен Бонне в интервью L’Equipe высказался о ситуации с нападающим национальной команды и «Реала» Килианом Мбаппе.

    Форварда не вызвали в сборную в октябре, чтобы дать восстановиться от повреждения. Несмотря на это, он вышел в стартовом составе мадридцев на игру 9-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:0) 5 октября.

    «Что мы поняли на этой неделе, так это то, что ушел настоящий капитан, тот, кого фанаты посвятили в рыцари – Антуан Гризманн.

    Мы спрашивали себя, был ли выбор нового капитана правильным, и, учитывая этот эпизод, я не знаю. Где-то произошла ошибка, а мы потеряли пример для подражания.

    Для капитана молчание в такой ситуации неприемлемо. Либо «Реал» попросил его заткнуться, либо Франция, но мы знаем, что когда Мбаппе хочет говорить, он говорит.

    Он должен выполнять свои капитанские обязанности. Я не буду заходить так далеко, чтобы сказать, что мы чувствуем себя так, будто нас держат за дураков, и я не знаю, кто.

    Но эту неделю нужно забыть, и это будет трудно, потому что она оставит за собой следы», – сказал Бонне.

    • Франция проведет в октябре два гостевых матча в Лиге наций: 10 октября с Израилем в Будапеште и 14 октября с Бельгией в Лeвене.
    • В игре с «Вильярреалом» Мбаппе был заменен на 71-й минуте. До этого он пропустил из-за травмы один матч мадридцев в Ла Лиге против «Атлетико».

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    Источник: Get Football

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