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    Радимов высказался о состоянии «Зенита»

    Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов считает, что петербургский клуб вполне может уйти на зимний перерыв, не имея статуса лидера РПЛ.

    – До зимы, я думаю, вполне возможно, «Зенит» будет лихорадить. А зимой, естественно, Семак разберется уже окончательно и точно. Но вот сейчас пока что так. И, скажем так, целостности в игре «Зенита» нет, в таком плане, в котором хочет ее видеть любой тренер.

    – И это может за оставшиеся полтора месяца привести к тому, что «Зенит» не закончит лидером первую часть чемпионата?

    – По тому, как выглядит «Краснодар», вполне возможно. Конечно же, он впечатляет. В этом плане «Зениту» поскорее бы разобраться и со схемой, и с тем, кто должен выходить в стартовом составе, на каких позициях. Мне кажется, это как раз мешает. Если с «Оренбургом» это все проскакивает, с «Факелом» где-то отскочили, перевернули игру, то во многих других играх это может и не пройти.

    • После 11 туров РПЛ «Зенит» занимает третье место с 26 очками, уступая одно очко «Краснодару» и «Локомотиву».
    • Петербуржцы выиграли последние шесть чемпионатов России.

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    Источник: «РБ Спорт»

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