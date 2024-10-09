Радимов высказался о состоянии «Зенита»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов считает, что петербургский клуб вполне может уйти на зимний перерыв, не имея статуса лидера РПЛ.

– До зимы, я думаю, вполне возможно, «Зенит» будет лихорадить. А зимой, естественно, Семак разберется уже окончательно и точно. Но вот сейчас пока что так. И, скажем так, целостности в игре «Зенита» нет, в таком плане, в котором хочет ее видеть любой тренер.

– И это может за оставшиеся полтора месяца привести к тому, что «Зенит» не закончит лидером первую часть чемпионата?

– По тому, как выглядит «Краснодар», вполне возможно. Конечно же, он впечатляет. В этом плане «Зениту» поскорее бы разобраться и со схемой, и с тем, кто должен выходить в стартовом составе, на каких позициях. Мне кажется, это как раз мешает. Если с «Оренбургом» это все проскакивает, с «Факелом» где-то отскочили, перевернули игру, то во многих других играх это может и не пройти.