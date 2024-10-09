Пименов рассказал, как относится к сравнениям с Ди Каприо

Экс-нападающий сборной России Руслан Пименов ответил, считает ли он себя похожим на актера Леонардо Ди Каприо.
– Вас забавляют или злят постоянные сравнения с Ди Каприо?
– Забавляют. Как это может злить? Ди Каприо не самый некрасивый человек в мире, даже вроде как звезда (смеeтся).
Кто-то видит сходство – ради бога. Но я абсолютно его не вижу.
– Не удалось пересечься?
– К сожалению, нет. Думаю, он бы меня не узнал, как брата (смеeтся). Взглядами пересеклись, но не более того.
– А за рубежом вас не принимали за Ди Каприо?
– Нет. Только кассир супермаркета в Америке говорил, что похож (смеeтся). Один раз такое было.
Фото: Alex Livesey, Ron Galella / Getty Images