Пименов рассказал, как относится к сравнениям с Ди Каприо

Экс-нападающий сборной России Руслан Пименов ответил, считает ли он себя похожим на актера Леонардо Ди Каприо.

– Вас забавляют или злят постоянные сравнения с Ди Каприо?

– Забавляют. Как это может злить? Ди Каприо не самый некрасивый человек в мире, даже вроде как звезда (смеeтся).

Кто-то видит сходство – ради бога. Но я абсолютно его не вижу.

– Не удалось пересечься?

– К сожалению, нет. Думаю, он бы меня не узнал, как брата (смеeтся). Взглядами пересеклись, но не более того.

– А за рубежом вас не принимали за Ди Каприо?

– Нет. Только кассир супермаркета в Америке говорил, что похож (смеeтся). Один раз такое было.

Фото: Alex Livesey, Ron Galella / Getty Images