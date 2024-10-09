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    Пименов рассказал, как относится к сравнениям с Ди Каприо

    Экс-нападающий сборной России Руслан Пименов ответил, считает ли он себя похожим на актера Леонардо Ди Каприо.

    – Вас забавляют или злят постоянные сравнения с Ди Каприо?

    – Забавляют. Как это может злить? Ди Каприо не самый некрасивый человек в мире, даже вроде как звезда (смеeтся).

    Кто-то видит сходство – ради бога. Но я абсолютно его не вижу.

    – Не удалось пересечься?

    – К сожалению, нет. Думаю, он бы меня не узнал, как брата (смеeтся). Взглядами пересеклись, но не более того.

    – А за рубежом вас не принимали за Ди Каприо?

    – Нет. Только кассир супермаркета в Америке говорил, что похож (смеeтся). Один раз такое было.

    Фото: Alex Livesey, Ron Galella / Getty Images

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    Источник: «Чемпионат»

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