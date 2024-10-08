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    • Головин прокомментировал свой знаменитый мем «Саснула «Барса»

    Головин прокомментировал свой знаменитый мем «Саснула «Барса»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал свой мем про «Барселону».

    • 21 апреля 2012 года Головин в возрасте 15 лет написал фразу «Ну вот и саснула Барса!!!)» на своей странице в соцсети VK после домашнего поражения каталонцев от «Реала» в чемпионате Испании. То высказывание Головина стало мемом в паблике ВГИК.
    • В августе и сентября «Монако» победил «Барселону».

    – Победа над «Барселоной», мем из детства – мечтал их обыграть?

    – Не то, чтобы мечтал. Просто прикол из детства – когда-то что-то написал, даже не помню сколько лет мне было. Смешно, все вспомнили. А так – команда, как команда, у нас задача – побеждать любую.

    • Головин сейчас в расположении сборной России.

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    Источник: РФС

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