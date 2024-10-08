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    Чернов рассказал об уникальном качестве Станковича

    Защитник «Спартака» Никита Чернов охарактеризовал главного тренера команды Деяна Станковича.

    Сербский специалист возглавил московский клуб весной этого года. При нем «Спартак» занимает 6 место в РПЛ.

    Деян Станкович выглядит очень харизматичным человеком. Но какой он тренер?

    – Очень хороший. Он ставит нам игру, которую никто не ставил, в первую очередь речь [идeт] о высоком прессинге. Для такого футбола ты должен быть уверенным в себе, потому что если в игре один в один ещe в себя не веришь до конца, то даже нет смысла выходить. Ещe мне нравится, что тренер чeтко говорит, что он хочет от команды. И если что-то не так идeт, он тебя просто поменяет на того, кто будет выполнять его требования лучше.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии (15)
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    Интерес
    1728395133
    Уникальные качества,которыми предыдущие 25 тренеров "Спартака" не обладали...
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    subbotaspartak
    1728396717
    Слова к бутсе не пришьёшь, осень покажет
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    Цугундeр
    1728397376
    Как хреново былоб коучу Без Чернова )
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    timon2401
    1728398848
    тогда возникает вопрос...какого***** он постоянно ставит Литвинова???? а теперь ещё и Денисова которые практически в каждом матче лажают???
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    NewLife
    1728400711
    И Чернова понесло....
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    ...уефан
    1728401895
    ...интервью, похоже, тура после пятого брали...
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    alefreddy
    1728405621
    Прессинг хорошо но оборона дырявая.Сколько не забей мало
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