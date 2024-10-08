Чернов рассказал об уникальном качестве Станковича

Защитник «Спартака» Никита Чернов охарактеризовал главного тренера команды Деяна Станковича.

Сербский специалист возглавил московский клуб весной этого года. При нем «Спартак» занимает 6 место в РПЛ.

– Деян Станкович выглядит очень харизматичным человеком. Но какой он тренер?

– Очень хороший. Он ставит нам игру, которую никто не ставил, в первую очередь речь [идeт] о высоком прессинге. Для такого футбола ты должен быть уверенным в себе, потому что если в игре один в один ещe в себя не веришь до конца, то даже нет смысла выходить. Ещe мне нравится, что тренер чeтко говорит, что он хочет от команды. И если что-то не так идeт, он тебя просто поменяет на того, кто будет выполнять его требования лучше.