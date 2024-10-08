Мостовой признал, что недооценивал Галактионова

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о работе главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Если честно, то я не ожидал, что «Локомотив» так долго будет держаться высоко в турнирной таблице. Они удивляют прям сейчас. Многие, как и я, недооценивали Галактионова. Но давайте посмотрим, что будет с ними дальше. Пока я не вижу их в тройке, как бы хорошо они сейчас ни выглядели. На дистанции все может поменяться», – сказал Мостовой.