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    Мостовой признал, что недооценивал Галактионова

    Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказался о работе главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

    «Если честно, то я не ожидал, что «Локомотив» так долго будет держаться высоко в турнирной таблице. Они удивляют прям сейчас. Многие, как и я, недооценивали Галактионова. Но давайте посмотрим, что будет с ними дальше. Пока я не вижу их в тройке, как бы хорошо они сейчас ни выглядели. На дистанции все может поменяться», – сказал Мостовой.

    • Галактионов возглавляет «Локомотив» с 2022 году. Ранее он работал в системе молодежных сборных команд России.
    • После 11 туров РПЛ «Локомотив» с 27 очками располагается на втором месте в РПЛ.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (2)
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    FCSpartakM
    1728389061
    У Мостового прога ломается, что неиграющие тренеры могут тренировать. Хотя на счет дистанции согласен. В тройке будут, но не выше
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