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    Селюк сделал предположение о сроках отставки Лички

    Российский агент Дмитрий Селюк считает, что Марцел Личка не доработает главным тренером «Динамо» до конца сезона.

    «Личка поплыл и до конца сезона он не доработает. Он не для больших задач, у него менталитет не победителя, а середняка.

    Дело в целом, не в том, что кто-то где-то ошибся. И проблема не в матче с ЦСКА. Кажется, что после игры «Краснодар» – «Динамо» в конце прошлого сезона. Рассчитывали, что «Динамо» может стать чемпионом в кои-то веки.

    Все начали говорить, что это случайность. Начался чемпионат, пауза была месячная и что мы видим? Опять поражение от «Краснодара», это показывает, что никто не перегорел, просто Мусаев переигрывает Личку», – сказал Селюк.

    • «Динамо» занимает пятое место в РПЛ, набрав 20 очков после 11 матчей.
    • В прошлом сезоне бело-голубые финишировали третьими.

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    Источник: Vprognoze.ru

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    Комментарии (6)
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    neim
    1728380403
    Ну, если вспомнить, как с предыдущим физруком руководство Динамо нянчилось, то да, могут и до конца сезона резинку протянуть. А новый тренер опять будет пол года раскачиваться и входить в курс дела. Конечно, уже невооруженным взглядом видно, что Личка не знает что дальше делать с этими игроками, как их мотивировать и организовать на игру. Абсолютно верно сказано, что он тренер для середняков, ничего Динамо не дал и не даст. И чем быстрее в руководстве это поймут, тем лучше будет для всех, игроков, команды, болельщиков ... Пока Илич свободен, надо пробовать ему предлагать должность главного тренера, а то потом опять будем в подвале РПЛ рыться, выискивая очередного "Личку".
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    Интерес
    1728381740
    Ориентироваться на массовку,склонную при неудачах "обзывать" главных тренеров совсем необидным,по сути,термином "физрук",запущенным каким-то недоумком.Совсем забыли,что Мусаев-"физрук со стажем",ибо его так неоднократно именовали недовольные и завистливые.А сейчас что случилось? Уж лучше оперировать не эмоциональными хлёсткими определениями,а объективными и рассудочными.Ведь до сих пор всякие бывшие вещают,что всё происходящее-"наследие Илича",забывая,что "наследство" неумехи прожирают в одночасье. Может просто мужик набил шишек,накопил опыта, реализовал свой потенциал,и это срослось с иными объективными и субъективными факторами,как и неудачи конкурентов???
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    Ziklop
    1728382639
    Мусаеву респект, смог повысить свой уровень, уверенность к нему пришла!
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    Питерский князь
    1728383889
    Хочу напомнить Абаскаль ещё свободен. Отличный вариант! :))))))
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