Селюк сделал предположение о сроках отставки Лички

Российский агент Дмитрий Селюк считает, что Марцел Личка не доработает главным тренером «Динамо» до конца сезона.

«Личка поплыл и до конца сезона он не доработает. Он не для больших задач, у него менталитет не победителя, а середняка.

Дело в целом, не в том, что кто-то где-то ошибся. И проблема не в матче с ЦСКА. Кажется, что после игры «Краснодар» – «Динамо» в конце прошлого сезона. Рассчитывали, что «Динамо» может стать чемпионом в кои-то веки.

Все начали говорить, что это случайность. Начался чемпионат, пауза была месячная и что мы видим? Опять поражение от «Краснодара», это показывает, что никто не перегорел, просто Мусаев переигрывает Личку», – сказал Селюк.