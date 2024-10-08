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    • Чернов рассказал о своей реакции на слова Тюкавина о Денисове

    Чернов рассказал о своей реакции на слова Тюкавина о Денисове

    Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о своей реакции на высказывание нападающего «Динамо» Константина Тюкавина о защитнике красно-белых Данииле Денисове.

    – Выглядишь очень спокойным парнем. А что тебя выводит из себя?

    – Не нравится некорректное отношение со стороны журналистов, например читать о себе ложь. На поле могу отреагировать на судейские решения. Так за полем в целом ничего такого не было. Немного на Костю Тюкавина обиделся. Чуть-чуть некрасиво было по отношению к Денисову.

    • После игры 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2), Тюкавин, сравнявший счет на 90+4-й минуте, ответил на вопрос, осознанно ли он пошел в зону, где находился Денисов, в эпизоде с этим голом: «Был еще момент, когда я вываливался с фланга Денисова, зная его игру в обороне, то, что он не так хорошо обороняется. Первый момент – угловой заработал, во втором получалось обыграть его. Да, шел осознанно».
    • После встречи команд в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России, которая закончилась победой красно‑белых со счетом 3:2, Денисов ответил: «Он сказал это на всю страну. Нужно отвечать за свои слова. Если сказал – покажи на поле. Кто сегодня плохой защитник?»

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    Источник: РБК

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    Сегодня, 11:25
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    Комментарии (6)
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    1728376129
    Миллионеры бранятся-только тешатся.
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    7:1
    1728376954
    да что тюка сказал-то не так? денисов реально днище. помню, в прошлом сезоне смотрел какой-то матч хряков. они проигрывали, 90+ минута, подают угловой, все в штрафной, кроме денисова, который на подхвате перед штрафной. короче, защитник головой выносит из штрафной - и точно на денисова. а этот дебил, вместо того, чтобы вернуть мяч в штрафную, пока там все - тупо разворачивается и через всё поле пасует своему вратарю. ну не идиот ли? я думал, за такое его мигом сошлют в спартаг-2, а нихера, играет.
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    АЛЕКС 58
    1728377320
    Чуть-чуть обиделся на правду....Если бы это было не так,обиделся бы как сам Денисов
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    alefreddy
    1728378769
    а зачем чуть чуть ответил.Ни вашим ни нашим и опять таки чуть чуть
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    Avitaminoz
    1728389699
    Да не надо обижаться. Не тот уровень. Надо по фактам. Тюкавин далеко не бог футбольный. Просто предъявить статистику голов. Как, когда, кому... да и всё. Все встаёт на свои места. Думается мне, Тюкавин тогда сказал не подумав, на эйфории.
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