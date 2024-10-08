Чернов рассказал о своей реакции на слова Тюкавина о Денисове

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о своей реакции на высказывание нападающего «Динамо» Константина Тюкавина о защитнике красно-белых Данииле Денисове.
– Выглядишь очень спокойным парнем. А что тебя выводит из себя?
– Не нравится некорректное отношение со стороны журналистов, например читать о себе ложь. На поле могу отреагировать на судейские решения. Так за полем в целом ничего такого не было. Немного на Костю Тюкавина обиделся. Чуть-чуть некрасиво было по отношению к Денисову.
- После игры 9-го тура РПЛ со «Спартаком» (2:2), Тюкавин, сравнявший счет на 90+4-й минуте, ответил на вопрос, осознанно ли он пошел в зону, где находился Денисов, в эпизоде с этим голом: «Был еще момент, когда я вываливался с фланга Денисова, зная его игру в обороне, то, что он не так хорошо обороняется. Первый момент – угловой заработал, во втором получалось обыграть его. Да, шел осознанно».
- После встречи команд в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России, которая закончилась победой красно‑белых со счетом 3:2, Денисов ответил: «Он сказал это на всю страну. Нужно отвечать за свои слова. Если сказал – покажи на поле. Кто сегодня плохой защитник?»