Чернов рассказал о своей реакции на слова Тюкавина о Денисове

Защитник «Спартака» Никита Чернов рассказал о своей реакции на высказывание нападающего «Динамо» Константина Тюкавина о защитнике красно-белых Данииле Денисове.

– Выглядишь очень спокойным парнем. А что тебя выводит из себя?

– Не нравится некорректное отношение со стороны журналистов, например читать о себе ложь. На поле могу отреагировать на судейские решения. Так за полем в целом ничего такого не было. Немного на Костю Тюкавина обиделся. Чуть-чуть некрасиво было по отношению к Денисову.