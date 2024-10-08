Мостовой одним словом охарактеризовал сбор национальной сборной России без соперников для матчей

Александр Мостовой высказался о целесообразности проведения октябрьского сбора национальной сборной России.

Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.

Для сборной не смогли найти соперников в октябре.

В ноябре команда, вероятно, сыграет с Сирией и Туркменистаном.

«Глупость, конечно. Сбор, значит, должен состояться, а соперника нет. Раз нет спарринг-партнeра, можно было сказать: «Ребята, все остаются в своих клубах. Отдыхайте и готовьтесь». По логике именно так должно быть.

Активности для болельщиков? Повторюсь, не вижу смысла. Спокойно бы остались все в своих командах, получили по два-три дня выходных. Так было бы намного лучше и проще», – заявил Мостовой.