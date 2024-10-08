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    • Мостовой одним словом охарактеризовал сбор национальной сборной России без соперников для матчей

    Мостовой одним словом охарактеризовал сбор национальной сборной России без соперников для матчей

    Александр Мостовой высказался о целесообразности проведения октябрьского сбора национальной сборной России.

    • Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.
    • Для сборной не смогли найти соперников в октябре.
    • В ноябре команда, вероятно, сыграет с Сирией и Туркменистаном.

    «Глупость, конечно. Сбор, значит, должен состояться, а соперника нет. Раз нет спарринг-партнeра, можно было сказать: «Ребята, все остаются в своих клубах. Отдыхайте и готовьтесь». По логике именно так должно быть.

    Активности для болельщиков? Повторюсь, не вижу смысла. Спокойно бы остались все в своих командах, получили по два-три дня выходных. Так было бы намного лучше и проще», – заявил Мостовой.

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    Источник: «Советский спорт»

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