Мостовой одним словом охарактеризовал сбор национальной сборной России без соперников для матчей

Александр Мостовой высказался о целесообразности проведения октябрьского сбора национальной сборной России.
- Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.
- Для сборной не смогли найти соперников в октябре.
- В ноябре команда, вероятно, сыграет с Сирией и Туркменистаном.
«Глупость, конечно. Сбор, значит, должен состояться, а соперника нет. Раз нет спарринг-партнeра, можно было сказать: «Ребята, все остаются в своих клубах. Отдыхайте и готовьтесь». По логике именно так должно быть.
Активности для болельщиков? Повторюсь, не вижу смысла. Спокойно бы остались все в своих командах, получили по два-три дня выходных. Так было бы намного лучше и проще», – заявил Мостовой.