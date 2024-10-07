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    • Миранчук впервые попал в символическую сборную игрового дня МЛС

    Миранчук впервые попал в символическую сборную игрового дня МЛС

    МЛС опубликовала символическую сборную прошедшего игрового дня.

    В нее впервые попал российский полузащитник Алексей Миранчук.

    Футболист «Атланты Юнайтед» реализовал пенальти и сделал голевой пас в матче с «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:1).

    Вратарь: Оскар Устари («Интер Майами»);

    Защитники: Педру Сантуш («Ди Си Юнайтед»), Аарон Лонг («Лос-Анджелес»), Мохамед Фарси («Коламбус Крю»);

    Полузащитники: Марсель Хартель («Сент-Луис Сити»), Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Сантьяго Родригес Молина («Нью-Йорк Сити»);

    Нападающие: Рамиро Энрике («Орландо Сити»), Кучо Эрнандес («Коламбус Крю»), Саймон Бечер («Сент-Луис Сити»).

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    Источник: сайт МЛС

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    07.10.2024 23:11
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