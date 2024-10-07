Миранчук впервые попал в символическую сборную игрового дня МЛС

МЛС опубликовала символическую сборную прошедшего игрового дня.
В нее впервые попал российский полузащитник Алексей Миранчук.
Футболист «Атланты Юнайтед» реализовал пенальти и сделал голевой пас в матче с «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:1).
Вратарь: Оскар Устари («Интер Майами»);
Защитники: Педру Сантуш («Ди Си Юнайтед»), Аарон Лонг («Лос-Анджелес»), Мохамед Фарси («Коламбус Крю»);
Полузащитники: Марсель Хартель («Сент-Луис Сити»), Рики Пуч («Лос-Анджелес Гэлакси»), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед»), Сантьяго Родригес Молина («Нью-Йорк Сити»);
Нападающие: Рамиро Энрике («Орландо Сити»), Кучо Эрнандес («Коламбус Крю»), Саймон Бечер («Сент-Луис Сити»).