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    • Черданцев оценил ситуацию с поиском соперников для сборной России

    Черданцев оценил ситуацию с поиском соперников для сборной России

    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о трудном положении сборной России.

    • Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.
    • Для сборной не смогли найти соперников в октябре.
    • В ноябре команда, вероятно, сыграет с Сирией и Туркменистаном.

    – Сирийцы подтвердили, что товарищеский матч со сборной России может состояться в ноябре.

    – Лучше играть (с Сирией), чем не играть. Сборная Австралии до перехода в Азиатскую конфедерацию тоже играла не пойми с кем. Все живут в окружающих их обстоятельствах и с понимаем, что ничто не вечно.

    – Сыграть против клубов – утопия? Не каждый захочет отпускать игроков на матчи, которые ФИФА не будет учитывать.

    – В начале 80‑х играла сборная СССР‑1 против сборной СССР‑2, в «Лужниках» было несколько десятков тысяч болельщиков, я сам ходил на этот матч.

    Какая разница, с кем играть? С таким же успехом можно задаваться вопросом: «А нужна ли РПЛ без еврокубков?»

    Возможно, имело смысл сыграть что‑то интригующее: против сборной легионеров, сборной Москвы, либо два состава национальной команды. Нужна какая‑то интрига.

    Думаю, в наших реалиях матч сборной России против какого‑то клуба невозможен, потому что национальная команда не играет на международных турнирах – игроки клубов вряд ли что‑то захотят доказывать из‑за невызова в сборную.

    Я бы попробовал организовать матч сборной России с южноамериканскими легионерами из РПЛ, готов оказывать всяческую пиар‑поддержку такой игре.

    – Карпину не позавидуешь как тренеру сборной в нынешней ситуации?

    – Давайте не будем преувеличивать. Он же не в шахту спускается. Карпин добровольно работает в сборной, получает деньги по контракту. Он может отказаться в любой момент.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    07.10.2024 22:48
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    Комментарии (2)
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    1728333064
    Надо сыграть со сборной болтунов из Газпром-Медиа.Главный тренер-Губерниев.
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    NewLife
    1728335315
    Чердак, не снимай с говна пенки)
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