Газзаев оценил выступление «Спартака» в этом сезоне

Валерий Газзаев высказался о перспективах «Спартака».
«Спартак» – амбициозный клуб с традициями. Каждый год меняют тренера. На мой взгляд, команда должна показывать стабильный результат, потому что это показатель уровня и класса.
А таких разрывов не должно быть, какие есть у «Спартака» в результатах. Сначала хорошо, а потом провальные игры. Но надеемся, что в чемпионской гонке поучаствуют», – заявил Газзаев.
- «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ.
- В их активе 19 очков в 11 турах.
- Отставание от лидера – 8 баллов.