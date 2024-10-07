Газзаев оценил выступление «Спартака» в этом сезоне

Валерий Газзаев высказался о перспективах «Спартака».

«Спартак» – амбициозный клуб с традициями. Каждый год меняют тренера. На мой взгляд, команда должна показывать стабильный результат, потому что это показатель уровня и класса.

А таких разрывов не должно быть, какие есть у «Спартака» в результатах. Сначала хорошо, а потом провальные игры. Но надеемся, что в чемпионской гонке поучаствуют», – заявил Газзаев.