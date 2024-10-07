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    Газзаев оценил выступление «Спартака» в этом сезоне

    Валерий Газзаев высказался о перспективах «Спартака».

    «Спартак» – амбициозный клуб с традициями. Каждый год меняют тренера. На мой взгляд, команда должна показывать стабильный результат, потому что это показатель уровня и класса.

    А таких разрывов не должно быть, какие есть у «Спартака» в результатах. Сначала хорошо, а потом провальные игры. Но надеемся, что в чемпионской гонке поучаствуют», – заявил Газзаев.

    • «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ.
    • В их активе 19 очков в 11 турах.
    • Отставание от лидера – 8 баллов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    07.10.2024 21:21
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    Комментарии (5)
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    Лицом_на_клаве
    1728327065
    Выигрывают, проигрывают. В общем глубокие середняки.
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    Интерес
    1728329623
    Вечный путь совершенствования.
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    VVM1964
    1728330932
    Рано еще оценивать этот сезон - только треть дистанции прошли !...
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