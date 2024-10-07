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    • Канчельскис раскритиковал клуб РПЛ: «Зачем в начале сезона увольнять тренера?»

    Канчельскис раскритиковал клуб РПЛ: «Зачем в начале сезона увольнять тренера?»

    Андрей Канчельскис недоволен решением «Оренбурга» сменить главного тренера.

    «Зачем в начале сезона увольнять тренера? Ему не доверяли? Какой смысл? Дайте ему доработать!

    Вы думаете, что сейчас придeт новый тренер и сразу всe изменится? Команда будет всe выигрывать?

    У нас ведь многие руководители нефутбольные люди, они как будто на другой планете и не понимают, что тренер – это сложная, неблагодарная профессия.

    Кто им больше и лучше на уши напоeт, того они и будут брать», – сказал Канчельскис.

    • «Оренбург» отправил в отставку Давида Деограсию.
    • Его сменил Владимир Слишкович.
    • «Оренбург» занимает 15-е место в РПЛ с 7 очками.
    • У команды продолжается 15-матчевая безвыигрышная серия во всех турнирах.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 19:57
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    Комментарии (4)
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    NewLife
    1728320871
    Обычная логика дебила)))
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    serhio80
    1728321133
    ****** в Англию тренируй) что не зовут? А чего?)
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    Spartak_forv@
    1728321313
    Брат Мостового
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    ss21
    1728321346
    В принципе у Оренбурга была игра и стиль. Я бы оставил Деограсию.
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