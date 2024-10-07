Канчельскис раскритиковал клуб РПЛ: «Зачем в начале сезона увольнять тренера?»

Андрей Канчельскис недоволен решением «Оренбурга» сменить главного тренера.
«Зачем в начале сезона увольнять тренера? Ему не доверяли? Какой смысл? Дайте ему доработать!
Вы думаете, что сейчас придeт новый тренер и сразу всe изменится? Команда будет всe выигрывать?
У нас ведь многие руководители нефутбольные люди, они как будто на другой планете и не понимают, что тренер – это сложная, неблагодарная профессия.
Кто им больше и лучше на уши напоeт, того они и будут брать», – сказал Канчельскис.
- «Оренбург» отправил в отставку Давида Деограсию.
- Его сменил Владимир Слишкович.
- «Оренбург» занимает 15-е место в РПЛ с 7 очками.
- У команды продолжается 15-матчевая безвыигрышная серия во всех турнирах.