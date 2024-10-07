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    Слишкович прокомментировал назначение в «Оренбург»

    Новый главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович поделился впечатлениями в связи со своим назначением.

    – Когда вам поступило предложение от «Оренбурга»?

    – Когда они решили поменять тренера. Клуб думал, что пришло время попробовать что‑то другое, в этот момент они вышли на контакт со мной.

    Я очень хорошо знаю эту команду, она не заслуживает такой позиции в таблице. Потенциал команды выше, чем те результаты, которые она показывает.

    Бывали игры, где «Оренбург» не играл очень хорошо, но были игры, где они заслужили намного большего, чем получили. К сожалению, это футбол, такое бывает.

    В конце концов, всегда виноват тренер, в такие моменты клуб хочет искать другие варианты и другого наставника, чтобы неудачи не повторялись.

    • 41-летний Слишкович ранее работал в «Спартаке», откуда ушел по окончании прошлого сезона.
    • Он был помощником Гильермо Абаскаля, а после увольнения испанца в апреле этого года стал исполняющим обязанности главного тренера красно-белых.
    • «Оренбург» занимает 15-е место в РПЛ с 7 очками.
    • У команды продолжается 15-матчевая безвыигрышная серия во всех турнирах.

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    Источник: телеграм-канал «Оренбурга»

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    Сегодня, 18:41
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    Наставников греют мечты;а сколько продержишься ты???
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    ...уефан
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    ...удачи, Владимир! Спартачи добро помнят)...
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