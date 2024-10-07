Губерниев сказал, что делать сборной России в октябре

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал трудности сборной России.

– Мы играем с теми, кто согласен это делать. Пока что никто из самых серьезных соперников не будет с нами играть. Мы должны быть благодарны любой стране. Пакистан отказался, пусть будет Сирия.

Чтобы сохранить институт сборной, нужно хоть с кем‑то играть. Выбирать соперников не приходится.

– Не страшно, если октябрьский сбор будет без товарищеского матча?

– Надо сохранить институт сборной, сыграть двусторонку, провести открытую тренировку. Мы испытываем колоссальные сложности, нам нужно сохранять сборную в условиях санкций и недопусков.