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    Губерниев сказал, что делать сборной России в октябре

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал трудности сборной России.

    – Мы играем с теми, кто согласен это делать. Пока что никто из самых серьезных соперников не будет с нами играть. Мы должны быть благодарны любой стране. Пакистан отказался, пусть будет Сирия.

    Чтобы сохранить институт сборной, нужно хоть с кем‑то играть. Выбирать соперников не приходится.

    – Не страшно, если октябрьский сбор будет без товарищеского матча?

    Надо сохранить институт сборной, сыграть двусторонку, провести открытую тренировку. Мы испытываем колоссальные сложности, нам нужно сохранять сборную в условиях санкций и недопусков.

    • Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.
    • В ноябре команда, вероятно, сыграет с Сирией и Туркменистаном.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (4)
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    subbotaspartak
    1728313478
    Слышали чего губа указала, а ну исполнять!
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    andrei-sarap-yandex
    1728314201
    ДЗЮБА СКАЖЕТ ЧТО ДЕЛАТЬ СБОРНИКАМ........ПОЗОР КРАСНОДАРУ ---ЛИДЕРУ
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    swot1205
    1728314801
    Сыграйте против легионеров зенита
    Ответить
    Интерес
    1728317850
    Скуден на предложения.Можно биатлоном на роликах заняться.
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