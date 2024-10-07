Губерниев сказал, что делать сборной России в октябре

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал трудности сборной России.
– Мы играем с теми, кто согласен это делать. Пока что никто из самых серьезных соперников не будет с нами играть. Мы должны быть благодарны любой стране. Пакистан отказался, пусть будет Сирия.
Чтобы сохранить институт сборной, нужно хоть с кем‑то играть. Выбирать соперников не приходится.
– Не страшно, если октябрьский сбор будет без товарищеского матча?
– Надо сохранить институт сборной, сыграть двусторонку, провести открытую тренировку. Мы испытываем колоссальные сложности, нам нужно сохранять сборную в условиях санкций и недопусков.
- Россия отстранена от международных турниров более 2,5 лет.
- В ноябре команда, вероятно, сыграет с Сирией и Туркменистаном.