Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Колосков сказал, есть ли смысл в сборе национальной команды России в октябре

    Колосков сказал, есть ли смысл в сборе национальной команды России в октябре

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался на тему сбора национальной команды России в октябре.

    «Моя позиция здесь расходится с позицией РФС. У них свое видение. Наверное, Карпин расскажет завтра, когда команда приедет на сбор. Наверняка будет пресс-конференция, и он объяснит. Я не вижу смысла в октябрьском сборе национальной команды России.

    Футболисты друг друга давно уже знают, новых нет. Что-то там наигрывать бессмысленно, потому что не знаем, с кем будем играть. Обычно все-таки подготовка идет к какому-то конкретному сопернику. Ну, очевидно, есть какие-то идеи, о которых я не знаю», – сказал Колосков.

    • Сбор национальной команды России начнется 7 октября.
    • На данный момент РФС не удалось договориться о проведении товарищеского матча во время этого сбора.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных соревнований с февраля 2022 года.

    Новости по теме
    Названа предварительная дата проведения матча России с Сирией
    РФС отреагировал на готовность Дзюбы сыграть за сборную пьяным 11
    Кафанов объяснил невызов Сафонова в сборную России 1
    Источник: Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.10.2024 18:56
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    erybov1965
    1728232081
    Тренировочный сбор всегда нужен,даже если нет соперника.Перерыв в чемпионате ведь есть и страна существует,значит и сборная этой страны должна тренироваться, ни смотря ни на что.А вот почему не нашли соперника для игры - это вопрос к тем,кто этим должен заниматься.
    Ответить
    Garrincha58
    1728233967
    Колосков иногда говорит дело
    Ответить
    Давид59
    1728236369
    Хотелось бы от Колоскова услышать что-нибудь конструктивное. А позиция "нет смысла"- это позиция слабаков. Наберись смелости, скажи что-нибудь по теме.
    Ответить
    Интерес
    1728241990
    Смысл есть :ОСВОЕНИЕ БЮДЖЕТА и демонстрация работы РФС.
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+