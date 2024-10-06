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    • Тренеры «Химок» восхитились инфраструктурой «Краснодара»: «Не видели такого даже в «Барселоне»

    Тренеры «Химок» восхитились инфраструктурой «Краснодара»: «Не видели такого даже в «Барселоне»

    Штабу «Химок» провели экскурсию по футбольному центру «Краснодара».

    «Вчера для тренерского штаба и нескольких руководителей «Химок» руководство «Краснодара» организовало экскурсию: парк, академия и стадион второй команды.

    Гости в огромном восторге. Особенно испанцы, они были шокированы тем, что увидели. Дословная цитата: «Даже в «Барселоне» мы такого не видели. В Краснодаре – топ», – написал источник.

    • «Химки» тренирует Франк Артига, работавший в системе «Барселоны».
    • Матч «Краснодар»«Химки» начнется в 19:00 мск.
    • Краснодарцы по потерянным очкам лидируют в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «не советник Галицкого»

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