Тренеры «Химок» восхитились инфраструктурой «Краснодара»: «Не видели такого даже в «Барселоне»

Штабу «Химок» провели экскурсию по футбольному центру «Краснодара».

«Вчера для тренерского штаба и нескольких руководителей «Химок» руководство «Краснодара» организовало экскурсию: парк, академия и стадион второй команды.

Гости в огромном восторге. Особенно испанцы, они были шокированы тем, что увидели. Дословная цитата: «Даже в «Барселоне» мы такого не видели. В Краснодаре – топ», – написал источник.