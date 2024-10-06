Генич двумя словами охарактеризовал Дзюбу

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился впечатлениями от выпуска шоу «Натальная карта» с участием форварда «Акрона» Артема Дзюбы.
«Артем здорово отыгрывает шутки, реагирует, в нужный момент интонационно играет. Он самовлюбленный лев.
Посмотрел полчаса «Натальной карты». Остался удовлетворен. Дальше смотреть не стал», – сказал Генич на бусти-аккаунте Сергея Егорова.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
- Артем в «Акроне» как минимум до лета.
- Накануне команда с Дзюбой сыграла вничью с «Пари НН» в 11-м туре (2:2).