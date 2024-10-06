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    Генич двумя словами охарактеризовал Дзюбу

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поделился впечатлениями от выпуска шоу «Натальная карта» с участием форварда «Акрона» Артема Дзюбы.

    «Артем здорово отыгрывает шутки, реагирует, в нужный момент интонационно играет. Он самовлюбленный лев.

    Посмотрел полчаса «Натальной карты». Остался удовлетворен. Дальше смотреть не стал», – сказал Генич на бусти-аккаунте Сергея Егорова.

    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • Артем в «Акроне» как минимум до лета.
    • Накануне команда с Дзюбой сыграла вничью с «Пари НН» в 11-м туре (2:2).

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (1)
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    1728219165
    Не смотрел ни минуты,как и другие шоу.Удовлетворён,намерен и впредь не смотреть.Вдруг футбольный "лев" окажется светским скунсом?
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