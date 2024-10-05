Реакция Заремы на крупную победу «Спартака» над «Ростовом»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала итог матча 11-го тура РПЛ между москвичами и «Ростовом» (3:0).
«Приклубные блогеры пели, что Кристофера Мартинса и Шамара Николсона надо продать в первую очередь обязательно. Видимо, под еще пару игроков из «Ференцвароша». А они в очередной раз спасают Томаша Амарала.
Сколько он еще будет выезжать на работе предыдущих спортивных директоров?» – сказала Зарема.
- Федун и Зарема покинули «Спартак» в 2022 году.
- «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
- Следующий соперник – «Краснодар» (19 октября).