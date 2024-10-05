Реакция Заремы на крупную победу «Спартака» над «Ростовом»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала итог матча 11-го тура РПЛ между москвичами и «Ростовом» (3:0).

«Приклубные блогеры пели, что Кристофера Мартинса и Шамара Николсона надо продать в первую очередь обязательно. Видимо, под еще пару игроков из «Ференцвароша». А они в очередной раз спасают Томаша Амарала.

Сколько он еще будет выезжать на работе предыдущих спортивных директоров?» – сказала Зарема.