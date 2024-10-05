Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов Невидимка
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Кубок Либертадорес Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    4
    теста для вас
    1 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    2 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    3 Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    Правда или ложь: как хорошо вы знаете звезд АПЛ?
    4 Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    Помните лучших бомбардиров в истории РПЛ?
    • Главная
    • Новости
    • Реакция Заремы на крупную победу «Спартака» над «Ростовом»

    Реакция Заремы на крупную победу «Спартака» над «Ростовом»

    Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала итог матча 11-го тура РПЛ между москвичами и «Ростовом» (3:0).

    «Приклубные блогеры пели, что Кристофера Мартинса и Шамара Николсона надо продать в первую очередь обязательно. Видимо, под еще пару игроков из «Ференцвароша». А они в очередной раз спасают Томаша Амарала.

    Сколько он еще будет выезжать на работе предыдущих спортивных директоров?» – сказала Зарема.

    • Федун и Зарема покинули «Спартак» в 2022 году.
    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
    • Следующий соперник – «Краснодар» (19 октября).

    Новости по теме
    Рабинер прокомментировал крупную победу «Спартака» над «Ростовом»
    Генич признал ошибку, допущенную в матче «Спартак» – «Ростов» 4
    Николсон прокомментировал дубль в ворота «Ростова» 1
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.10.2024 22:30
    Рекомендуем
    Комментарии (4)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    DOCTOR PENALTY
    1728157048
    Резонно. (
    Ответить
    Интерес
    1728158424
    Сколь Зарема не орала,но спасают Амарала.Видно,этот натурал-жулик,но не аморал.
    Ответить
    ivany4
    1728161972
    Ну начнем с того, что не Амарал их продает, и не только их, а Станкович дает отмашку на продажу. И не подскажет "знаток" кто отправил Шамара в аренду, а для Мартинса не успели найти место?? Понимаю, что тяжело смотреть на успехи людей, которые их твоего "материала" лепят конфетку. Лучше бы молчала, сошла бы за умную. Но вот так откровенно поливать "свой" бывший клуб - верх тупости. Наверное действительно - у богатых, параноиков и шизофреников, свои причуды.
    Ответить
    NewLife
    1728162065
    А не при тебе ли их перестали ставить, а Шамара отдали в аренду ?
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+