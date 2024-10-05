Экс-арбитр Федотов оценил пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Оренбургом»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов не согласен с назначением пенальти в матче 11-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Оренбургом».
- Игру обслуживал Роман Сафьян.
- Он дал пенальти в пользу «Зенита» за толчок в спину Александра Ерохина от Андрея Малых.
- Гол с этого 11-метрового стал единственным в матче.
«Арбитр мог не видеть контакта между игроками и поэтому был приглашен к монитору арбитром на ВАР Ивановым.
После просмотра считаю, что исходя из той планки единоборств, которую предложил арбитр, даже после просмотра следовало продолжить игру.
Правильное решение: Продолжить игру. Оценка будет снижена на -0,5 балла», – написал Федотов в своем телеграм-канале.