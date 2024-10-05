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    • Экс-арбитр Федотов оценил пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Оренбургом»

    Экс-арбитр Федотов оценил пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Оренбургом»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов не согласен с назначением пенальти в матче 11-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Оренбургом».

    • Игру обслуживал Роман Сафьян.
    • Он дал пенальти в пользу «Зенита» за толчок в спину Александра Ерохина от Андрея Малых.
    • Гол с этого 11-метрового стал единственным в матче.

    «Арбитр мог не видеть контакта между игроками и поэтому был приглашен к монитору арбитром на ВАР Ивановым.

    После просмотра считаю, что исходя из той планки единоборств, которую предложил арбитр, даже после просмотра следовало продолжить игру.

    Правильное решение: Продолжить игру. Оценка будет снижена на -0,5 балла», – написал Федотов в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Федотова

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    05.10.2024 19:19
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    Комментарии (32)
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    1728152333
    МИллеру до фени,что ты там считаешь! Тут празднование липового юбилея на кону,поэтому не до ваших правдолюбских сантиментов.
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    Gazelvagen877
    1728152982
    Ну и какая **** скажет, что не куплено и пеналь по делу????? Ну, целки давай орите?????
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    Спартач80
    1728153649
    Зенит вынужден уже покупать судеек даже на игры со своим фармом - ПОЗОР!!!
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    balam
    1728154655
    вшивые отскочили. с таким составом чуть не соснули.пуховым желаю остаться-веселая команда
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    balam
    1728154972
    а че одни педикулезы тут?липовый пендаль празднуют
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    neveldomha
    1728155004
    В центре поля за такое дают штрафной. Причем никто не вякает, не мычит и не хрюкает. А штрафная - это что часть поля, где это правило не действует? При том, что Ерохин не вел обоюдную борьбу с защитником. Не отталкивал его, не хватал за футболку, как это обычно бывает. И такое нарушение чрезвычайно травмоопасно.
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    ivany4
    1728155478
    Бесполезно обсуждать случившиеся. Надо воспринимать как "правило" для сбг.)) Давайте поздравим Романа Сафьяна с удачей, и "трудной" для судейства игрой. Вероятно зимой поедет "оттачивать мастерство" куда-нибудь на Бали.))
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    balam
    1728155493
    хрюндели целый колхоз громят,а вы ***** у пуховых сосете
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    Ниф-Ниф
    1728158750
    Позор позору российского футбола!
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    нБратишка
    1728159493
    этак получается правила футбола и арбитр находятся в зависимости от Экс-арбитра Федотова? - что исходя из той планки единоборств, которую предложил арбитр, а арбитр скажет можно всё что кто даст больше исходя из той планки......
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