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    • Дзюба – о своих шутках, которые выдают за серьезные заявления: «Наверное, этот мир уже не спасти»

    Дзюба – о своих шутках, которые выдают за серьезные заявления: «Наверное, этот мир уже не спасти»

    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что еще не смотрел выпуск эзотерического шоу «Натальная карта» со своим участием.

    – «Натальную карту» смотрел?

    – Нет, только друзья. Говорят, что все восхищены. Когда приходишь [на шоу], то расслабляешься. Не помню, что я говорю, и просто наслаждаюсь. Проблема в том, как я и говорил, спортивные СМИ начали мои шутки по‑серьезному цитировать. Это очень смешно. Когда юмористическую передачу выдают с такими заголовками… Ну я не знаю. Наверное, этот мир уже не спасти.

    – Имеешь в виду слова про Карпина?

    – Нет, даже не про это. Это когда жену назвали затворницей. И вот эту всякую ерунду. Ну, это прямо катастрофа.

    • В сегодняшнем матче «Акрона» с «Пари НН» (2:2) в 11-м туре РПЛ Дзюба провел на поле всю игру, но не отметился голевыми действиями.
    • 36-летний форвард в нынешнем сезоне провел за тольяттинский клуб 4 матча, забил 1 гол, отдал 3 передачи.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    05.10.2024 17:27
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    Комментарии (2)
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    Пускай я буду грубым-спасите мир от Дзюбы!
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