Дзюба – о своих шутках, которые выдают за серьезные заявления: «Наверное, этот мир уже не спасти»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что еще не смотрел выпуск эзотерического шоу «Натальная карта» со своим участием.
– «Натальную карту» смотрел?
– Нет, только друзья. Говорят, что все восхищены. Когда приходишь [на шоу], то расслабляешься. Не помню, что я говорю, и просто наслаждаюсь. Проблема в том, как я и говорил, спортивные СМИ начали мои шутки по‑серьезному цитировать. Это очень смешно. Когда юмористическую передачу выдают с такими заголовками… Ну я не знаю. Наверное, этот мир уже не спасти.
– Имеешь в виду слова про Карпина?
– Нет, даже не про это. Это когда жену назвали затворницей. И вот эту всякую ерунду. Ну, это прямо катастрофа.
- В сегодняшнем матче «Акрона» с «Пари НН» (2:2) в 11-м туре РПЛ Дзюба провел на поле всю игру, но не отметился голевыми действиями.
- 36-летний форвард в нынешнем сезоне провел за тольяттинский клуб 4 матча, забил 1 гол, отдал 3 передачи.