Дзюба – о своих шутках, которые выдают за серьезные заявления: «Наверное, этот мир уже не спасти»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал, что еще не смотрел выпуск эзотерического шоу «Натальная карта» со своим участием.

– «Натальную карту» смотрел?

– Нет, только друзья. Говорят, что все восхищены. Когда приходишь [на шоу], то расслабляешься. Не помню, что я говорю, и просто наслаждаюсь. Проблема в том, как я и говорил, спортивные СМИ начали мои шутки по‑серьезному цитировать. Это очень смешно. Когда юмористическую передачу выдают с такими заголовками… Ну я не знаю. Наверное, этот мир уже не спасти.

– Имеешь в виду слова про Карпина?

– Нет, даже не про это. Это когда жену назвали затворницей. И вот эту всякую ерунду. Ну, это прямо катастрофа.