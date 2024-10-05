Нигматуллин высказался о шансах Сафонова стать основным голкипером «ПСЖ»

Бывший вратарь «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин высказался о вратаре «ПСЖ» Матвее Сафонове.
– Авторитетное французское издание сообщило, что главный тренер «ПСЖ» Энрике задумался о смене основного голкипера Доннаруммы на Сафонова. Как считаете, Матвей готов к этому?
– Пока это только предположение прессы. Поживем-увидим. За один матч в запас обычно не отсылают, но звоночек есть.
– Как думаете, если Матвей будет получать мало игрового времени, то стоит ли ему отправиться в аренду?
– Думать об аренде сейчас точно рано. И какой вообще смысл думать об этом, когда попал в такой серьезный клуб.
– Как вам игра Сафонова за «ПСЖ»?
– В целом, он выглядел органично в основном составе, понятно, нужно еще время на адаптацию.
- Ранее издание Maxifoot со ссылкой на L’Équipe сообщило, что главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике сомневается в голкипере Джанлуиджи Доннарумме из-за его ошибок и может давать больше шансов Сафонову и другому вратарю Арнау Тенасу
- 25-летний Сафонов провел в этом сезоне 3 матча за «ПСЖ», пропустил 2 гола, провел 1 матч на ноль.