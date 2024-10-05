Нигматуллин высказался о шансах Сафонова стать основным голкипером «ПСЖ»

Бывший вратарь «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин высказался о вратаре «ПСЖ» Матвее Сафонове.

– Авторитетное французское издание сообщило, что главный тренер «ПСЖ» Энрике задумался о смене основного голкипера Доннаруммы на Сафонова. Как считаете, Матвей готов к этому?

– Пока это только предположение прессы. Поживем-увидим. За один матч в запас обычно не отсылают, но звоночек есть.

– Как думаете, если Матвей будет получать мало игрового времени, то стоит ли ему отправиться в аренду?

– Думать об аренде сейчас точно рано. И какой вообще смысл думать об этом, когда попал в такой серьезный клуб.

– Как вам игра Сафонова за «ПСЖ»?

– В целом, он выглядел органично в основном составе, понятно, нужно еще время на адаптацию.