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    • Нигматуллин высказался о шансах Сафонова стать основным голкипером «ПСЖ»

    Нигматуллин высказался о шансах Сафонова стать основным голкипером «ПСЖ»

    Бывший вратарь «Спартака», «Локомотива», ЦСКА и сборной России Руслан Нигматуллин высказался о вратаре «ПСЖ» Матвее Сафонове.

    – Авторитетное французское издание сообщило, что главный тренер «ПСЖ» Энрике задумался о смене основного голкипера Доннаруммы на Сафонова. Как считаете, Матвей готов к этому?

    – Пока это только предположение прессы. Поживем-увидим. За один матч в запас обычно не отсылают, но звоночек есть.

    – Как думаете, если Матвей будет получать мало игрового времени, то стоит ли ему отправиться в аренду?

    – Думать об аренде сейчас точно рано. И какой вообще смысл думать об этом, когда попал в такой серьезный клуб.

    – Как вам игра Сафонова за «ПСЖ»?

    – В целом, он выглядел органично в основном составе, понятно, нужно еще время на адаптацию.

    • Ранее издание Maxifoot со ссылкой на L’Équipe сообщило, что главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике сомневается в голкипере Джанлуиджи Доннарумме из-за его ошибок и может давать больше шансов Сафонову и другому вратарю Арнау Тенасу
    • 25-летний Сафонов провел в этом сезоне 3 матча за «ПСЖ», пропустил 2 гола, провел 1 матч на ноль.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    05.10.2024 14:51
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