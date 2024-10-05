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    • Павлюченко оценил состав «Спартака» для борьбы за чемпионство

    Павлюченко оценил состав «Спартака» для борьбы за чемпионство

    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко сказал, позволяет ли состав красно-белых бороться за звание чемпиона России в нынешнем сезоне и высказался об игре команды.

    – За последние три матча «Спартак» забил пять из шести голов со стандартов. Является ли это проблемой?

    – Со стандартов нужно забивать и выигрывать. Какая разница, с игры или со стандартов. Главное, чтобы забивали. Если мяч летит в ворота – без разницы, а если еще и очки приносит, то тем более.

    Тренеру не важно, как забивают, главное, чтобы забивали. Одно дело, если бы защитники постоянно забивали, а нападающие нет, то это проблема. Хотелось бы, чтобы и нападающие, и защитники забивали. А так не важно, со стандартов забивают или с игры.

    – У Барко 4 гола с пенальти и один со штрафного. Трансфер Барко переоценен?

    – Я хочу сказать, что как по мне, с пенальти забить сложнее, чем с игры. Это с трибуны кажется, что легко забить, а пенальти, на самом деле, очень сложно забить. Тоже нужно уметь с пенальти забить. Главное, что залетает, пусть даже если не с игры.

    Я тоже в своей карьере много с пенальти забил, но все равно, игра забывается – счет остается. На табло написано: кто забил, фамилия, подпись. Если он забил, то какие вопросы могут быть у тренера, главное, что забивает.

    – Находится ли «Спартак» сейчас в кризисе?

    – Кризиса нет. Хорошо, в принципе, начали чемпионат. С «Локомотивом» была неудачная игра, а до «Локомотива» было все хорошо. В целом, мне игра «Спартака» нравится. Я думаю, что состав «Спартака» позволит им бороться за чемпионство.

    • «Спартак» набрал 16 очков после 10 туров и занимает 6-е место в РПЛ.
    • В прошлом сезоне команда стала пятой в чемпионате России.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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    05.10.2024 14:20
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    Комментарии (12)
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    VVM1964
    1728128739
    "Я думаю, что состав «Спартака» позволит им бороться за чемпионство." .... - НЕ ЭТОТ состав и не в ЭТОМ году !!! (((...
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    oyabun
    1728128904
    Павлюченко оптимист! А насчёт голов верно сказал, без разницы кто и как забил, главное результат
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    subbotaspartak
    1728128946
    Гол даже в Африке гол...
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    САДЫЧОК
    1728129172
    Да нет игры! В том то и беда Спартака. Не видно почерка тренера!
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    ...уефан
    1728130125
    ... всё это, может быть и так и диалог весьма занимателен, но вот интересно то, что под Барко копать начали почти все писарчуки(...
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    Литейный 4 (returned)
    1728130876
    Составчик состоящий из хлама и европейского неликвида в перемешку с российским дубьём. Гыгыгы
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    erybov1965
    1728131594
    Сейчас у команд в верхней половине таблицы,примерно по составу основы - равенство.Просто у кого -то чуть дороже,у кого-то чуть дешевле.Ну разве только Зенит стоит выше.Все зависит,сколько усилий приложить в борьбе на длинной дистанции.Вот для этого должны быть достойные замены(т.к. будут травмы,удаления), сыгранность и взаимозаменяемость игроков.Чем короче скамейка,тем мудрее и умнее должен быть тренерский состав и наоборот.А мудрость и умение тренеров должна быть во всем,особенно в правильном выборе состава,настрое,правильных заменах на каждую игру.На данный момент по составу возможности выше у Зенита,но есть шансы у Краснодара,Локомотива,Динамо.Даже Спартак и ЦСКА имеет возможность побороться.
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    ivany4
    1728139560
    Кризиса нет! Просто просматривается не сыгранность команды, разгильдяйство игроков - раз играю, раз отдыхаю, недоукомплектованность команды, неуверенность тренера. Насчет чемпионства Спартака, - в данной ситуации дело случая, настроя команды и тренера.
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