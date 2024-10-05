Павлюченко оценил состав «Спартака» для борьбы за чемпионство

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко сказал, позволяет ли состав красно-белых бороться за звание чемпиона России в нынешнем сезоне и высказался об игре команды.

– За последние три матча «Спартак» забил пять из шести голов со стандартов. Является ли это проблемой?

– Со стандартов нужно забивать и выигрывать. Какая разница, с игры или со стандартов. Главное, чтобы забивали. Если мяч летит в ворота – без разницы, а если еще и очки приносит, то тем более.

Тренеру не важно, как забивают, главное, чтобы забивали. Одно дело, если бы защитники постоянно забивали, а нападающие нет, то это проблема. Хотелось бы, чтобы и нападающие, и защитники забивали. А так не важно, со стандартов забивают или с игры.

– У Барко 4 гола с пенальти и один со штрафного. Трансфер Барко переоценен?

– Я хочу сказать, что как по мне, с пенальти забить сложнее, чем с игры. Это с трибуны кажется, что легко забить, а пенальти, на самом деле, очень сложно забить. Тоже нужно уметь с пенальти забить. Главное, что залетает, пусть даже если не с игры.

Я тоже в своей карьере много с пенальти забил, но все равно, игра забывается – счет остается. На табло написано: кто забил, фамилия, подпись. Если он забил, то какие вопросы могут быть у тренера, главное, что забивает.

– Находится ли «Спартак» сейчас в кризисе?

– Кризиса нет. Хорошо, в принципе, начали чемпионат. С «Локомотивом» была неудачная игра, а до «Локомотива» было все хорошо. В целом, мне игра «Спартака» нравится. Я думаю, что состав «Спартака» позволит им бороться за чемпионство.