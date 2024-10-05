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    • Дзюбу могут позвать на «Битву экстрасенсов» после «Натальной карты»

    Дзюбу могут позвать на «Битву экстрасенсов» после «Натальной карты»

    Ведущий «Битвы экстрасенсов» Илья Ларионов в ходе премьеры сериала ТНТ «ЖЫЫЫзнь» в Санкт-Петербурге назвал футболиста, который мог бы принять участие в его шоу.

    – Есть ли идея пригласить кого-то из спортсменов на испытания со знаменитостями?

    – Знаете, я иногда приглашаю знакомых своих. Например, Ваню Ожогина, оперного певца. Мы под него придумали испытание – под его образ с кровью. Он давал кровь как вампир, экстрасенсы должны были понять, что за человек перед ними.

    И на самом деле, мне было бы очень интересно включить спортсмена, футболиста в какое-то задание. Я вижу формат в стиле «угадайки». Мне кажется, что у спортсменов часто бывает тяжелая и интересная судьба.

    Это сподвигает человека на какие-то спортивные достижения, которые выходят за рамки человеческой физической возможности. Возможно, это какая-то травма.

    Интересно было бы показать успешного футболиста, например, чуть-чуть с другой стороны, узнать, что за этим стоит, через наш проект, через экстрасенсов.

    – А может быть, вам уже приходит в голову какой-то футболист?

    – Дзюба.

    • Вчера был опубликован выпуск шоу «Натальная карта» с участие нападающего «Акрона» Артема Дзюбы.
    • 36-летний форвард в нынешнем сезоне провел за тольяттинский клуб 4 матча, забил 1 гол, отдал 3 передачи.

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    Источник: Metaratings.ru

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    05.10.2024 14:05
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    Комментарии (2)
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    алдан2014
    1728135778
    Дзюба давно уже шоумен. Какой он футболист? Он всегда был фигляр. Его путь сцена
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    Бригадный
    1728142534
    Даже самый дебильный из футбольных (и парафутбольных) фанатов не может не согласиться. Что Дзюба - абсолютный рекордсмен. Не было в истории футбола столь остроумного и юморного футболиста.
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