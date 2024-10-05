Дзюба сообщил, что покинул родной «Спартак» из-за денег

Воспитанник «Спартака» Артем Дзюба дал понять, что причиной ухода из клуба в 2015 году стали деньги.

«Я конфликтовал с клубом из-за денег? Нет, это так пресса выставила. У любого футболиста есть статус, который оценивается в зарплате. И каждый знает, какая зарплата у других.

Если ты воспитанник клуба, который прошел всю историю, в какой-то момент стал одним из лидеров, ты вправе требовать таких же условий, как у лучших игроков команды. Как только клуб начинает тебе выкручивать руки, угрожать, всплывают всякие версии проплаченных журналистов», – сказал Артем на шоу «Натальная карта».