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    Дзюба сообщил, что покинул родной «Спартак» из-за денег

    Воспитанник «Спартака» Артем Дзюба дал понять, что причиной ухода из клуба в 2015 году стали деньги.

    «Я конфликтовал с клубом из-за денег? Нет, это так пресса выставила. У любого футболиста есть статус, который оценивается в зарплате. И каждый знает, какая зарплата у других.

    Если ты воспитанник клуба, который прошел всю историю, в какой-то момент стал одним из лидеров, ты вправе требовать таких же условий, как у лучших игроков команды. Как только клуб начинает тебе выкручивать руки, угрожать, всплывают всякие версии проплаченных журналистов», – сказал Артем на шоу «Натальная карта».

    • В 166 матчах за «Спартак» Дзюба забил 38 голов, сделал 23 ассиста.
    • За «Зенит» у игрока 249 игр, 108 мячей, 70 ассистов.
    • Сейчас у Дзюбы контракт с «Акроном» до лета.

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    Источник: Спортс

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    05.10.2024 12:55
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    Комментарии (18)
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    Максим-Горбачёв-google
    1728122907
    Бомбардир пробил дно. Новости на основе Натальной карты
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    The only one
    1728122960
    «Я конфликтовал с клубом из-за денег? Нет, это так пресса выставила". "Ты вправе требовать таких же условий, как у лучших игроков команды". В каком же из постов Дзюба врёт?
    Ответить
    fakeid
    1728124046
    админы/владельцы ресурса, увольте уже этого редактора, который пишет заголовки, полностью противоположные сути. каждый день такие идиотские новости. давайте так: если сегодня зенит выигрывает у оренбурга - вы его увольняете. если не выигрывает - с меня 100 рублей. условия вполне адекватные, соглашайтесь.
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    Бригадный
    1728124093
    Дзюба был лучшим в Спартаке. Однозначно!
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    VVM1964
    1728124232
    "Какое меркантильное КЮ !" (с) )))...
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    Интерес
    1728124732
    Не без этого.Он просто настаивал на справедливом денежном эквиваленте оценки его роли в успехах команды,исходя из знания ситуации.
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    Янвapь 69
    1728124991
    С карманов всё потырил. У хряков это традиция
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    Литейный 4 (returned)
    1728131274
    Помню как Дзюбинатор, находясь на краю поля в запасе ноги вытирал о красно белую тряпку. Во смеху было. Гыгыгы
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    Spartak_forv@
    1728131748
    Я конфликтовал с клубом из-за денег?Нет конечно, я просто хотел получать больше денег
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    erybov1965
    1728132628
    А помните,как нам раньше говорили,что контракты все держатся в тайне.Ну когда к нам начал заходить профессиональный спорт.Условия мирового профессионального спорта для нашей страны не приемлемы,они разрушают наш спорт полностью во всех видах,особенно где есть "дорогие контракты".
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