Стали известны стартовые составы на матч 11 тура РПЛ в котором сыграют «Акрон» и «Пари НН». Игра состоится 5 октября, начало встречи запланировано на 14:00 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Акрон»: Волков, Эсковаль, Витор, Савичев, Фернандес, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Беншимол, Дзюба, Данилин.

Главный тренер: Заур Тедеев

«Пари НН»: Медведев, Ведерников, Каккоев, Гоцук, Шоштарич, Боженов, Трошечкин, Глейзер, Царукян, Боселли, Ожегович.

Главный тренер: Саша Илич

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