Стало известно, почему летом не состоялся трансфер Пиняева в «Спартак»

Агент и блогер Тимур Гурцкая высказался о несостоявшемся летнем трансфере нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в «Спартак».
«Знаю, что «Спартак» был готов вести разговор по Пиняеву в летнее окно, но «Локомотив» не был готов его продавать.
В «Локо» есть люди, которые имеют отношение к карьере Пиняева, имею ввиду Дмитрия Поляцкина, они понимают, что нет смысла сразу всех переводить в деньги, нужно, чтобы появился в этой позиции игрок, который должен дозреть – например, Никита Салтыков», – сказал Гурцкая.
- 19-летний Пиняев в «Локо» с начала 2023 года.
- Его статистика: 63 матча, 10 голов, 8 ассистов.
- В начале сентября игрок продлил контракт с клубом до лета 2028 года.