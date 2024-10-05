Стало известно, почему летом не состоялся трансфер Пиняева в «Спартак»

Агент и блогер Тимур Гурцкая высказался о несостоявшемся летнем трансфере нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в «Спартак».

«Знаю, что «Спартак» был готов вести разговор по Пиняеву в летнее окно, но «Локомотив» не был готов его продавать.

В «Локо» есть люди, которые имеют отношение к карьере Пиняева, имею ввиду Дмитрия Поляцкина, они понимают, что нет смысла сразу всех переводить в деньги, нужно, чтобы появился в этой позиции игрок, который должен дозреть – например, Никита Салтыков», – сказал Гурцкая.