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    • Стало известно, почему летом не состоялся трансфер Пиняева в «Спартак»

    Стало известно, почему летом не состоялся трансфер Пиняева в «Спартак»

    Агент и блогер Тимур Гурцкая высказался о несостоявшемся летнем трансфере нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева в «Спартак».

    «Знаю, что «Спартак» был готов вести разговор по Пиняеву в летнее окно, но «Локомотив» не был готов его продавать.

    В «Локо» есть люди, которые имеют отношение к карьере Пиняева, имею ввиду Дмитрия Поляцкина, они понимают, что нет смысла сразу всех переводить в деньги, нужно, чтобы появился в этой позиции игрок, который должен дозреть – например, Никита Салтыков», – сказал Гурцкая.

    • 19-летний Пиняев в «Локо» с начала 2023 года.
    • Его статистика: 63 матча, 10 голов, 8 ассистов.
    • В начале сентября игрок продлил контракт с клубом до лета 2028 года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    05.10.2024 12:27
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    Комментарии (6)
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    NewLife
    1728122155
    Пустая болтовня при содействии помойного сми(
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    NewLife
    1728122323
    "Стало известно" - кому ? РБ Спорту ? Этой помойке известно все про Спартак, даже то,что не знает сам клуб. Бомбардир, сколько можно публиковать это говно ?
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    neim
    1728122412
    В Зените были против ))).
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    Литейный 4 (returned)
    1728131416
    Зачем ему идти на понижение, да ещё к антинародным? Гыгыгы
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