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    • Гурцкая ответил на призыв агента Денисова «следить за словами»

    Гурцкая ответил на призыв агента Денисова «следить за словами»

    Агент и блогер Тимур Гурцкая прокомментировал реакцию агента защитника «Спартака» Даниила Денисова Александра Маньякова на свои слова.

    • Гурцкая заявил, что Денисов в последних матчах «срет как полковая лошадь».
    • Маньяков призвал Тимура «следить за словами».

    «Видел слова агента Александра Маньякова, но это его задача – защищать футболиста, моя – давать оценки игры, очень слабой в двух матчах подряд. То есть это уже не случайность.

    Очень люблю и ценю Сергея Пиняева. Но когда у него была плохая полоса, я его критиковал и объяснил ему. Говорю не о человеке Пиняеве или Денисова, но надо говорить об игре», – сказал Гурцкая», – сказал Гурцкая.

    • 21-летний Денисов сыграл в этом сезоне 12 матчей за «Спартак».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 10:33
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    Комментарии (4)
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    The only one
    1728114234
    Эта... Гурцкая хоть бы извинился для виду. Или с пальмы слез- хорошие манеры ни к чему?
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    Cleaner
    1728116244
    У Гурцкой давно уже крыша потекла...(
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    САДЫЧОК
    1728116540
    Да не агент ты и блогер Тимур Гурцкая-ты болтун не компетентный! Денисов нормальный защитник-только он не центр-а краёк должен быть ! Не понятно, зачем Станкович его смещает в центр?! Или взять Рябчука-он реально бегал за двоих на своем фланге-Но он не может навесить и отдать пас!И зачем , он нужен?
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    vadikrew
    1728117062
    В таком случае, судя по интервьям, гурцкая по жизни "срет как полковая лошадь" - сказал я", - сказал я
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