Гурцкая ответил на призыв агента Денисова «следить за словами»

Агент и блогер Тимур Гурцкая прокомментировал реакцию агента защитника «Спартака» Даниила Денисова Александра Маньякова на свои слова.

Гурцкая заявил, что Денисов в последних матчах «срет как полковая лошадь».

Маньяков призвал Тимура «следить за словами».

«Видел слова агента Александра Маньякова, но это его задача – защищать футболиста, моя – давать оценки игры, очень слабой в двух матчах подряд. То есть это уже не случайность.

Очень люблю и ценю Сергея Пиняева. Но когда у него была плохая полоса, я его критиковал и объяснил ему. Говорю не о человеке Пиняеве или Денисова, но надо говорить об игре», – сказал Гурцкая», – сказал Гурцкая.