Фанаты «Крыльев» создали петицию за сохранение Осинькина

Болельщики «Крыльев Советов» не хотят увольнения главного тренера Игоря Осинькина. Они создали петицию на специальном сервисе.

«Благодаря тренеру Осинькину Игорю Витальевичу многие из нас, жители Самарской области, вернулись на футбольный стадион, что внесло в нашу жизнь и жизнь нашего города больше радости. Футбол стал снова важной частью нашего общества, и его отставка потрясeт и расстроит всех нас. Мы категорически против увольнения тренера Осинькина!

Обращаемся к губернатору Самарской области Федорищеву Вячеславу Андреевичу с просьбой не допустить этого. Мы призываем всех поклонников клуба «Крылья Советов» подписать эту петицию и поддержать нас в защите нашего тренера, который столько сделал для развития футбола в нашем городе. Подпишите нашу петицию и помогите сохранить Осинькина на посту тренера!» – сказано в пояснительной записке.

Петицию уже подписали 75 человек.