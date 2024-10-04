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    • Глушаков: «Чуть надоедает несправедливость, семь лет мне вставляют палки в колеса»

    Глушаков: «Чуть надоедает несправедливость, семь лет мне вставляют палки в колеса»

    Полузащитник Денис Глушаков ответил на вопросы о своем будущем в футболе.

    – Почему решили перейти в «СКА-Ростов»?

    – Меня Вася [Василий Вакуленко, владелец СКА] приглашал уже несколько раз – у нас дружеские отношения. Я заходил в «Химки» играющим тренером, но, к сожалению, не дали шанса в РПЛ: играл в Кубке России, обыгрывал «Оренбург», никому на поле плюс-минус не уступал.

    В «Химках-2» осталось три–четыре игры в чемпионате – принял решение, что заходить в команду не стоит. Трансферное окно закрыто, идти больше некуда, кроме Медиалиги. Моя карьера на закате, в январе 38 лет, будем думать о завершении карьеры.

    – Зимой будете искать варианты?

    – Если будет какая-то команда, которая пригласит на сборы, – такой вариант возможен. О завершении карьеры сейчас не объявляю.

    Я играл в пляжный футбол, во Второй лиге был, на зимних сборах с «Ростовом» обыгрывали «Спартак» и арабские команды – худшим я на тех сборах не был. Мастерство и мышление на поле никуда не пропадает, я вам гарантирую на миллион процентов, что мои физические кондиции никуда не делись – могу бегать с молодыми и показывать одинаковый результат.

    Но футбол – это бизнес и шоу-бизнес. Чуть надоедает несправедливость. Я подустал от всей агентской эпопеи и шумихи вокруг Глушакова – семь лет мне вставляют палки в колеса.

    Если говорить о «Химках», то к ним никаких вопросов нет – они поменяли концепцию и рассчитывают на молодых футболистов. Я остаюсь в структуре клуба, меня из заявки убирать не будут, прощальный матч сыграю. У меня есть договоренность с клубом, что у меня будет должность в «Химках». И в Медиалиге они мне разрешили играть.

    Я, кстати, один из первых футболистов, кто поиграл в Медиалиге и все равно вернулся в РПЛ. Давайте смотреть правде в глаза – наш футбол после домашнего чемпионата мира не особо в гору растет. В «Локомотиве» собрали молодую, хорошую, бегущую русскую банду. Но эти поколения бывают раз в десять лет – какие-то команды выстреливают и показывают хороший результат.

    • 3 октября было объявлено о переходе Глушакова в «СКА-Ростов», выступающий в Медиалиге.
    • Сообщалось, что полузащитник намерен сыграть за «Химки» против «Спартака» в 30-м туре РПЛ. У игрока продолжает действовать контракт с подмосковным клубом
    • В этом сезоне 37-летний Глушаков провел за «Химки» 8 матчей.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии (5)
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    fakeid
    1728043440
    "В нынешнем сезоне мне не дали шанса в РПЛ, играл только в кубковых играх" вообще-то в матче с зенитом твоё рыло на поле мелькало, сам видел!
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    fakeid
    1728043912
    возможен вариант, что зимой какой-нибудь клуб будет безнадёжно плестись на последнем месте за 12 туров до финиша. ну факел например, который будет цепляться за любую спасительную соломинку. и вот он-то может подписать бесплатного глушакова на небольшой оклад. типа хуже уже не будет, а вдруг поможет. я бы не исключал при таком раскладе, что глушаков ещё может немного поиграть в рпл.
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    fakeid
    1728044477
    а после завершения карьеры либо в цари подастся, на стажировки всякие, либо в эксперты, там как раз хайповое место освободилось, когда изгнали вечно визжащую скотину быстрова. либо будет гнать самогонку в миллерово и отпускать через форточку, во избежание контрольной закупки.
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    DOCTOR PENALTY
    1728046916
    Успехов Денису! Молодец, что не бросает вёсла, оптимистично смотрит на ситуацию. **
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    Persona_non_Grata
    1728048063
    "Я подустал от всей агентской эпопеи и шумихи вокруг Глушакова – семь лет мне вставляют палки в колеса." - "Да воздастся каждому по делам его" (с)... !)
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