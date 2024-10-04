Глушаков: «Чуть надоедает несправедливость, семь лет мне вставляют палки в колеса»

Полузащитник Денис Глушаков ответил на вопросы о своем будущем в футболе.

– Почему решили перейти в «СКА-Ростов»?

– Меня Вася [Василий Вакуленко, владелец СКА] приглашал уже несколько раз – у нас дружеские отношения. Я заходил в «Химки» играющим тренером, но, к сожалению, не дали шанса в РПЛ: играл в Кубке России, обыгрывал «Оренбург», никому на поле плюс-минус не уступал.

В «Химках-2» осталось три–четыре игры в чемпионате – принял решение, что заходить в команду не стоит. Трансферное окно закрыто, идти больше некуда, кроме Медиалиги. Моя карьера на закате, в январе 38 лет, будем думать о завершении карьеры.

– Зимой будете искать варианты?

– Если будет какая-то команда, которая пригласит на сборы, – такой вариант возможен. О завершении карьеры сейчас не объявляю.

Я играл в пляжный футбол, во Второй лиге был, на зимних сборах с «Ростовом» обыгрывали «Спартак» и арабские команды – худшим я на тех сборах не был. Мастерство и мышление на поле никуда не пропадает, я вам гарантирую на миллион процентов, что мои физические кондиции никуда не делись – могу бегать с молодыми и показывать одинаковый результат.

Но футбол – это бизнес и шоу-бизнес. Чуть надоедает несправедливость. Я подустал от всей агентской эпопеи и шумихи вокруг Глушакова – семь лет мне вставляют палки в колеса.

Если говорить о «Химках», то к ним никаких вопросов нет – они поменяли концепцию и рассчитывают на молодых футболистов. Я остаюсь в структуре клуба, меня из заявки убирать не будут, прощальный матч сыграю. У меня есть договоренность с клубом, что у меня будет должность в «Химках». И в Медиалиге они мне разрешили играть.

Я, кстати, один из первых футболистов, кто поиграл в Медиалиге и все равно вернулся в РПЛ. Давайте смотреть правде в глаза – наш футбол после домашнего чемпионата мира не особо в гору растет. В «Локомотиве» собрали молодую, хорошую, бегущую русскую банду. Но эти поколения бывают раз в десять лет – какие-то команды выстреливают и показывают хороший результат.