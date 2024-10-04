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    • Министр спорта РФ заявил о желании многих сборных сыграть с Россией

    Министр спорта РФ заявил о желании многих сборных сыграть с Россией

    Министр спорта РФ Михаил Дегтярев по итогам участия в саммите «Диалог по сотрудничеству в Азии» в Дохе рассказал, что сборная России в будущем может сыграть с Катаром.

    «Вопрос о проведении повторного товарищеского матча между сборными Катара и России будет решаться между футбольными федерациями. Интерес такой есть у катарской стороны, и не только у катарской. Много стран изъявляют желание сыграть с российской сборной товарищеские матчи. На эту тему ведется активная работа Российским футбольным союзом», – сказал Дегтярев.

    • Матч Катар – Россия в Аль-Вакре в сентябре 2023 года завершился ничьей 1:1.
    • Ближайший сбор национальной команды в октябре 2024 года из-за отсутствия соперников для товарищеских матчей.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: РИА Новости

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    Комментарии (5)
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    NewLife
    1728041912
    Многие хотят с нами сыграть, но это спортивная тайна.
    Ответить
    Спартач80
    1728042996
    Они все очень хотят, где то очень глубоко...
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1728043425
    хотеть то они, может, и хотят, но лететь к нам накладно в связи с событиями на Ближнем Востоке...
    Ответить
    aldo conte
    1728043943
    Из Дегтярёва министр спорта, что из говна пуля. У нас достаточно много бывших спортсменов-депутатов и не депутатов. И полным полно спортивных функционеров и прочих людей хорошо знающих спорт от А до Я. Нашли какого-то банщика и сделали министром.
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    Mirak92
    1728045223
    Гондурас, сборная легионеров РПЛ.сборная инвалидов, сборная Марса, сборная пожарной части #3 и т.п.
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