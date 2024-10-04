Министр спорта РФ заявил о желании многих сборных сыграть с Россией

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев по итогам участия в саммите «Диалог по сотрудничеству в Азии» в Дохе рассказал, что сборная России в будущем может сыграть с Катаром.

«Вопрос о проведении повторного товарищеского матча между сборными Катара и России будет решаться между футбольными федерациями. Интерес такой есть у катарской стороны, и не только у катарской. Много стран изъявляют желание сыграть с российской сборной товарищеские матчи. На эту тему ведется активная работа Российским футбольным союзом», – сказал Дегтярев.