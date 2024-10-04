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    • Стали известны подробности переговоров Слишковича с «Оренбургом»

    Стали известны подробности переговоров Слишковича с «Оренбургом»

    Тренер Владимир Слишкович и «Оренбург» согласовывают последние детали перед заключением контракта на два года.

    «Слишкович и «Оренбург» близки к заключению сотрудничества на два года. Обсуждаются последние детали по личным условиям контракта тренера. После их успешного согласования в начале следующей недели «Оренбург» официально объявит о заключении контракта с боснийским специалистом», – рассказал Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

    • Накануне «Оренбург» объявил об увольнении Давида Деограсии с поста главного тренера.
    • Слишкович работал в тренерсокм штабе «Спартака» с июня 2022 года по май 2024-го.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (4)
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    subbotaspartak
    1728035191
    Кинули Сашу Мостового, Как допустили такого? Не короновали царя. Зря.
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    FRZZ
    1728047733
    Журналюги, а где подробности?
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    Ziklop
    1728048612
    хрен редьки не слаще... возможно и достоит до окончания сезона....
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    FWSPM
    1728049548
    Удачи лысому
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