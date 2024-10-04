Стали известны подробности переговоров Слишковича с «Оренбургом»

Тренер Владимир Слишкович и «Оренбург» согласовывают последние детали перед заключением контракта на два года.

«Слишкович и «Оренбург» близки к заключению сотрудничества на два года. Обсуждаются последние детали по личным условиям контракта тренера. После их успешного согласования в начале следующей недели «Оренбург» официально объявит о заключении контракта с боснийским специалистом», – рассказал Sport24 источник, знакомый с ситуацией.