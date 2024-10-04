Николич поделился ожиданиями от матча с «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич перед матчем 11-го тура РПЛ с «Динамо» выразил мнение, что его команда набрала неплохой ход в последних матчах.
«Конечно, ожидаю тяжелую игру! «Динамо» – это суперкачественная команда, но я верю в своих игроков. У нас неплохой ход в последних восьми матчах: шесть побед, ничья и поражение, голевая разница 16:2. Очень жаль, что потеряли очки, но это уже история. Сейчас думаем о «Динамо», – сказал Николич.
- Матч «Динамо» – ЦСКА пройдет 6 октября и начнется в 19:00 мск.
- Бело-голубые занимают в РПЛ 4-е место с 20 очками после 10 туров. Красно-синие идут 5-ми с 17 очками.