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    Николич поделился ожиданиями от матча с «Динамо»

    Главный тренер ЦСКА Марко Николич перед матчем 11-го тура РПЛ с «Динамо» выразил мнение, что его команда набрала неплохой ход в последних матчах.

    «Конечно, ожидаю тяжелую игру! «Динамо» – это суперкачественная команда, но я верю в своих игроков. У нас неплохой ход в последних восьми матчах: шесть побед, ничья и поражение, голевая разница 16:2. Очень жаль, что потеряли очки, но это уже история. Сейчас думаем о «Динамо», – сказал Николич.

    • Матч «Динамо» – ЦСКА пройдет 6 октября и начнется в 19:00 мск.
    • Бело-голубые занимают в РПЛ 4-е место с 20 очками после 10 туров. Красно-синие идут 5-ми с 17 очками.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:07
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    Комментарии (1)
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    Цугундeр
    1728037030
    Миралем"истин надо принять с первых минут..)
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