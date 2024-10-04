Николич поделился ожиданиями от матча с «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич перед матчем 11-го тура РПЛ с «Динамо» выразил мнение, что его команда набрала неплохой ход в последних матчах.

«Конечно, ожидаю тяжелую игру! «Динамо» – это суперкачественная команда, но я верю в своих игроков. У нас неплохой ход в последних восьми матчах: шесть побед, ничья и поражение, голевая разница 16:2. Очень жаль, что потеряли очки, но это уже история. Сейчас думаем о «Динамо», – сказал Николич.