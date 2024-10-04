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    • В «Химках» прокомментировали информацию о нехватке места в тренажерном зале

    В «Химках» прокомментировали информацию о нехватке места в тренажерном зале

    Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов опроверг информацию, что игрокам «Химок» не хватает мест в тренажерном зале.

    «Понимаю, почему «Химки» сравнивают с «Челси», но это уже неактуально. У нас тренируются 25 футболистов, все нормально. Писали, что 40 человек в заявке, но там есть молодые футболисты, которые через вторую команду заявлены.

    Неправда, что у нас не хватает мест в тренажерном зале. Он у нас большой», – сказал Магомедов.

    • Летом состав «Химок» пополнили 20 новых футболистов.
    • Некоторые из них уже покинули команду: полузащитник Артур Юсупов перешел в «Урал», форвард Илья Порохов также отправился в екатеринбургский клуб, но на правах аренды.
    • Хавбек Денис Глушаков сохраняет контракт с «Химками», но в ближайшее время будет выступать за медиаклуб СКА из Ростова-на-Дону.

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    Источник: «РБ Спорт»

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