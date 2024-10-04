В «Химках» прокомментировали информацию о нехватке места в тренажерном зале

Полузащитник «Химок» Бутта Магомедов опроверг информацию, что игрокам «Химок» не хватает мест в тренажерном зале.
«Понимаю, почему «Химки» сравнивают с «Челси», но это уже неактуально. У нас тренируются 25 футболистов, все нормально. Писали, что 40 человек в заявке, но там есть молодые футболисты, которые через вторую команду заявлены.
Неправда, что у нас не хватает мест в тренажерном зале. Он у нас большой», – сказал Магомедов.
- Летом состав «Химок» пополнили 20 новых футболистов.
- Некоторые из них уже покинули команду: полузащитник Артур Юсупов перешел в «Урал», форвард Илья Порохов также отправился в екатеринбургский клуб, но на правах аренды.
- Хавбек Денис Глушаков сохраняет контракт с «Химками», но в ближайшее время будет выступать за медиаклуб СКА из Ростова-на-Дону.