Кержаков высказался о возможности возглавить российский клуб

Тренер Александр Кержаков не исключал возможности начать работу с одним из клубов в России.
«Конечно, мое возвращение к работе в России возможно. Если будет интересное предложение, то я с удовольствием его рассмотрю. Есть ли в планах постажироваться в иностранном клубе, как в «Севилье»? Все будет зависеть от моей занятости и возможностей. Если будет получаться, то обязательно», – сказал Кержаков.
- 41-летний Кержаков покинул посте главного тренера «Кайрата» 3 сентября.
- Ранее он работал в кипрской «Кармиотиссе», сербском «Спартаке», «Нижнем Новгороде», «Томи» и одной из юношеских сборных России.