Кержаков высказался о возможности возглавить российский клуб

Тренер Александр Кержаков не исключал возможности начать работу с одним из клубов в России.

«Конечно, мое возвращение к работе в России возможно. Если будет интересное предложение, то я с удовольствием его рассмотрю. Есть ли в планах постажироваться в иностранном клубе, как в «Севилье»? Все будет зависеть от моей занятости и возможностей. Если будет получаться, то обязательно», – сказал Кержаков.