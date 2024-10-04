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    • Кержаков высказался о возможности возглавить российский клуб

    Кержаков высказался о возможности возглавить российский клуб

    Тренер Александр Кержаков не исключал возможности начать работу с одним из клубов в России.

    «Конечно, мое возвращение к работе в России возможно. Если будет интересное предложение, то я с удовольствием его рассмотрю. Есть ли в планах постажироваться в иностранном клубе, как в «Севилье»? Все будет зависеть от моей занятости и возможностей. Если будет получаться, то обязательно», – сказал Кержаков.

    • 41-летний Кержаков покинул посте главного тренера «Кайрата» 3 сентября.
    • Ранее он работал в кипрской «Кармиотиссе», сербском «Спартаке», «Нижнем Новгороде», «Томи» и одной из юношеских сборных России.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 10:33
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    Комментарии (3)
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    NewLife
    1728037565
    Путь боевой славы должен привести этого героя в синит)))
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    alp
    1728039926
    гнать его надо ссаными тряпками.. не только из футбола но и из страны. такое ссыкло нам тут не надо
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    The only one
    1728041100
    Если будет интересное предложение- это как?
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