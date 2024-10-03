Петржела предположил, как бы закончился матч между «Зенитом» и сборной России

Властимил Петржела ответил, какая команда, по его мнению, сильнее – сборная России под руководством Валерия Карпина или «Зенит» при Сергее Семаке.

«Неудивительно, что сейчас сборная России не может найти соперника. Сыграть с лучшей командой РПЛ – неплохой вариант, к тому же в «Зените» много иностранцев.

Думаю, «Зенит» Семака легко обыграет сборную России Карпина», – сказал Петржела.