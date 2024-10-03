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    • Петржела предположил, как бы закончился матч между «Зенитом» и сборной России

    Петржела предположил, как бы закончился матч между «Зенитом» и сборной России

    Властимил Петржела ответил, какая команда, по его мнению, сильнее – сборная России под руководством Валерия Карпина или «Зенит» при Сергее Семаке.

    «Неудивительно, что сейчас сборная России не может найти соперника. Сыграть с лучшей командой РПЛ – неплохой вариант, к тому же в «Зените» много иностранцев.

    Думаю, «Зенит» Семака легко обыграет сборную России Карпина», – сказал Петржела.

    • Сборная России отстранена от международных турниров с февраля 2022 года.
    • В сентябре команда ездила во Вьетнам, где разгромила местную сборную со счетом 3:0.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.10.2024 22:38
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    Комментарии (1)
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    vvv123
    1728024400
    Зенит будет играть вторым или третьим составом. Но все равно будет сильнее этой недосборной!
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