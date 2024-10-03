Агент Гурцкая объяснил спад результатов «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал проблему, с которой столкнулся главный тренер «Спартака» Деян Станкович.
«Проблема в том, что есть категория тренеров, как тренеры-мотиваторы. Они не учителя, их надо брать только в очень хорошую команду.
Такой, например, Каррера. Он пришел в очень хорошую команду, достаточно было просто мотивировать и физически подводить к матчу.
Станкович столкнулся с тем, что многих футболистов надо учить передачи давать. И поэтому пошла немножко стагнация. Под них стали готовиться.
А он (Станкович) возомнил, что может менять схему в каждом матче и будет все получаться. И началась паника.
Плюс он сейчас почувствует... У него есть три стенки, прежде чем доберутся до него. Сначала Амарал, которого будут сносить болельщики, потом Малышев.
Он просто пока не разобрался, какие ему нужны футболисты и как их расставлять на поле», – сказал Гурцкая.
- «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ с 16 очками после 10 туров.
- В 3 последних турах чемпионата у москвичей две ничьи и поражение.
- Opta оценивает их шансы на титул в 0,5%.