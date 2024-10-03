Агент Гурцкая объяснил спад результатов «Спартака»

Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал проблему, с которой столкнулся главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

«Проблема в том, что есть категория тренеров, как тренеры-мотиваторы. Они не учителя, их надо брать только в очень хорошую команду.

Такой, например, Каррера. Он пришел в очень хорошую команду, достаточно было просто мотивировать и физически подводить к матчу.

Станкович столкнулся с тем, что многих футболистов надо учить передачи давать. И поэтому пошла немножко стагнация. Под них стали готовиться.

А он (Станкович) возомнил, что может менять схему в каждом матче и будет все получаться. И началась паника.

Плюс он сейчас почувствует... У него есть три стенки, прежде чем доберутся до него. Сначала Амарал, которого будут сносить болельщики, потом Малышев.

Он просто пока не разобрался, какие ему нужны футболисты и как их расставлять на поле», – сказал Гурцкая.