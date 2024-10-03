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    Агент Гурцкая объяснил спад результатов «Спартака»

    Футбольный агент Тимур Гурцкая назвал проблему, с которой столкнулся главный тренер «Спартака» Деян Станкович.

    «Проблема в том, что есть категория тренеров, как тренеры-мотиваторы. Они не учителя, их надо брать только в очень хорошую команду.

    Такой, например, Каррера. Он пришел в очень хорошую команду, достаточно было просто мотивировать и физически подводить к матчу.

    Станкович столкнулся с тем, что многих футболистов надо учить передачи давать. И поэтому пошла немножко стагнация. Под них стали готовиться.

    А он (Станкович) возомнил, что может менять схему в каждом матче и будет все получаться. И началась паника.

    Плюс он сейчас почувствует... У него есть три стенки, прежде чем доберутся до него. Сначала Амарал, которого будут сносить болельщики, потом Малышев.

    Он просто пока не разобрался, какие ему нужны футболисты и как их расставлять на поле», – сказал Гурцкая.

    • «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ с 16 очками после 10 туров.
    • В 3 последних турах чемпионата у москвичей две ничьи и поражение.
    • Opta оценивает их шансы на титул в 0,5%.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.10.2024 22:22
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    Комментарии (5)
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    zigbert
    1728023698
    Станкович достаточно опытный тренер. Разберется и без наставлений всевозможных советчиков.
    Ответить
    vvv123
    1728024319
    И откуда эта баба все знает?
    Ответить
    NewLife
    1728028435
    Бред.
    Ответить
    =Cпapтак=
    1728032830
    зачем слушать не пойми кого с бабской фамилией
    Ответить
    grb651
    1728034332
    Идиот скажи просто есть хороший тренер,есть просто тренер а есть никудышный тренер и не надо здесь сову на глобус натягивать
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