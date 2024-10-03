Селихов высказался о конкуренции с Максименко в «Спартаке»

Вратарь «Спартака» Александр Селихов ответил на вопросы о своем положении в команде.

В этом сезоне он играет только в Фонбет Кубке России.

На счету Селихова 5 матчей и 4 пропущенных гола.

Следующим летом истекает его контракт со «Спартаком».

– Понятное дело футболист, у которого есть мотивация, хочет играть все матчи. Но так решил тренерский штаб, я должен уважать их выбор и тренироваться.

Думаю, что это совместное решение тренера вратарей и Станковича. У меня есть силы, чтобы выиграть конкуренцию на этой позиции [у Александра Максименко].

– Ситуация с заканчивающимся контрактом не давит?

– Меня это не тревожит. Продолжаю работать, выкладываться на тренировках и матчах.

Как говорит Станислав Саламович Черчесов давление – это медицинский термин. У меня оно 120 на 80, то есть хорошее.