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    • Селихов высказался о конкуренции с Максименко в «Спартаке»

    Селихов высказался о конкуренции с Максименко в «Спартаке»

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов ответил на вопросы о своем положении в команде.

    • В этом сезоне он играет только в Фонбет Кубке России.
    • На счету Селихова 5 матчей и 4 пропущенных гола.
    • Следующим летом истекает его контракт со «Спартаком».

    – Понятное дело футболист, у которого есть мотивация, хочет играть все матчи. Но так решил тренерский штаб, я должен уважать их выбор и тренироваться.

    Думаю, что это совместное решение тренера вратарей и Станковича. У меня есть силы, чтобы выиграть конкуренцию на этой позиции [у Александра Максименко].

    – Ситуация с заканчивающимся контрактом не давит?

    – Меня это не тревожит. Продолжаю работать, выкладываться на тренировках и матчах.

    Как говорит Станислав Саламович Черчесов давление – это медицинский термин. У меня оно 120 на 80, то есть хорошее.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.10.2024 21:21
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