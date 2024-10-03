Мостовой – о стажировке у Станковича: «Все будет, как у футбольных людей»

Александр Мостовой отреагировал на слова главного тренера «Спартака» Деяна Станковича о его стажировке.
Серб сказал перед кубковым дерби с «Динамо», что Мостовой не будет участвовать в тренировках.
«Во-первых, непонятно, зачем про меня спрашивали перед ответственной игрой, а во-вторых, Деян ответил то, что должен был. Я бы так же ответил. Так что все нормально.
Я приеду на стажировку, как и договаривались. Все будет, как и должно быть. Условия у всех одинаковые – люди приходят на тренировки, общаются и записывают все. Все будет, как у футбольных людей. Так что все нормально.
Скоро пойдем вместе с Сашей Самедовым в «Спартак», главное, чтобы они выигрывали. Нас Станкович ждет, а мы рады и довольны», – заявил Мостовой.
- «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ с 16 очками после 10 туров.
- Мостовой учится на тренера с августа 2023 года.
- Стажировка запланирована на октябрь во время паузы на матчи сборных.