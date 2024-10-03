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    • Мостовой – о стажировке у Станковича: «Все будет, как у футбольных людей»

    Мостовой – о стажировке у Станковича: «Все будет, как у футбольных людей»

    Александр Мостовой отреагировал на слова главного тренера «Спартака» Деяна Станковича о его стажировке.

    Серб сказал перед кубковым дерби с «Динамо», что Мостовой не будет участвовать в тренировках.

    «Во-первых, непонятно, зачем про меня спрашивали перед ответственной игрой, а во-вторых, Деян ответил то, что должен был. Я бы так же ответил. Так что все нормально.

    Я приеду на стажировку, как и договаривались. Все будет, как и должно быть. Условия у всех одинаковые – люди приходят на тренировки, общаются и записывают все. Все будет, как у футбольных людей. Так что все нормально.

    Скоро пойдем вместе с Сашей Самедовым в «Спартак», главное, чтобы они выигрывали. Нас Станкович ждет, а мы рады и довольны», – заявил Мостовой.

    • «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ с 16 очками после 10 туров.
    • Мостовой учится на тренера с августа 2023 года.
    • Стажировка запланирована на октябрь во время паузы на матчи сборных.

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    Источник: Sport24

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    03.10.2024 20:33
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    Комментарии (2)
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    fakeid
    1727980753
    пора уже реалити-шоу на матч тв запустить, как мостовой идёт стажироваться, день 863й, всё ещё не дошёл.
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    VPERDIV SPARTAK
    1727982166
    Спартаковские бредни)
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