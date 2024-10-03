Канчельскис оценил перспективы Абаскаля вернуться в РПЛ

Андрей Канчельскис считает, что у Гильермо Абаскаля есть шансы повторно трудоустроиться в России.
«Раз Абаскаль сидит в Москве, значит, она ему нравится. Отдыхает, наверное. Ну а что, имеет право. Наверно, чего-то ждeт.
Окажется ли он ещe в каком-то российском клубе? У нас всe возможно, и меня это не удивит. Есть люди, которым нравятся иностранные специалисты, и он может где-то «выплыть», – сказал Канчельскис.
- Абаскаля уволили из «Спартака» в апреле.
- 21 сентября его убрали из «Гранады».
- Испанец посещал матч 9-го тура РПЛ «Спартак» – «Динамо» (2:2), а также участвовал в круглом столе Академии РФС, посвященном вопросам коммуникации внутри тренерского штаба.