Канчельскис оценил перспективы Абаскаля вернуться в РПЛ

Андрей Канчельскис считает, что у Гильермо Абаскаля есть шансы повторно трудоустроиться в России.

«Раз Абаскаль сидит в Москве, значит, она ему нравится. Отдыхает, наверное. Ну а что, имеет право. Наверно, чего-то ждeт.

Окажется ли он ещe в каком-то российском клубе? У нас всe возможно, и меня это не удивит. Есть люди, которым нравятся иностранные специалисты, и он может где-то «выплыть», – сказал Канчельскис.