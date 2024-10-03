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    Канчельскис оценил перспективы Абаскаля вернуться в РПЛ

    Андрей Канчельскис считает, что у Гильермо Абаскаля есть шансы повторно трудоустроиться в России.

    «Раз Абаскаль сидит в Москве, значит, она ему нравится. Отдыхает, наверное. Ну а что, имеет право. Наверно, чего-то ждeт.

    Окажется ли он ещe в каком-то российском клубе? У нас всe возможно, и меня это не удивит. Есть люди, которым нравятся иностранные специалисты, и он может где-то «выплыть», – сказал Канчельскис.

    • Абаскаля уволили из «Спартака» в апреле.
    • 21 сентября его убрали из «Гранады».
    • Испанец посещал матч 9-го тура РПЛ «Спартак»«Динамо» (2:2), а также участвовал в круглом столе Академии РФС, посвященном вопросам коммуникации внутри тренерского штаба.

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    Источник: Metaratings

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    03.10.2024 19:45
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