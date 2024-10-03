Агент Барбоза назвал российского футболиста, который следующим уедет в Европу: «Летом его точно заберут»

Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что в 2025 году Сергей Пиняев сменит «Локомотив» на европейский клуб.
– В самой Европе стало больше интереса к россиянам? Какое отношение к РПЛ?
– По-разному. В футболе нет предвзятого отношения. Если игрок – мегаталант, клуб его выкупит и найдет способ заплатить.
В Европе понимают, что в России играют талантливые футболисты. Все аналитики следят за РПЛ и знают практически всех игроков.
– Кто уедет следующим?
– Сергей Пиняев следующим летом. Зимой рынок сложный, происходят нехарактерные трансферы, летом его точно заберут.
– Пиняев – не главный игрок России, не лучший бомбардир или ассистент. Почему к нему такое внимание?
– Пиняев прекрасно понимает, что ему ни в коем случае нельзя сбавлять. Он хочет играть в больших клубах, для этого нужно стабильно быть лучшим.
– С вами были консультации или советы по игрокам РПЛ?
– Конечно!
- 19-летний Пиняев в «Локо» с начала 2023 года.
- Его статистика: 63 матча, 10 голов, 8 ассистов.
- В начале сентября игрок продлил контракт с клубом до лета 2028 года.
- Сообщалось, что отступные в договоре выросли с 6 до 10 миллионов евро.