Агент Барбоза назвал российского футболиста, который следующим уедет в Европу: «Летом его точно заберут»

Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что в 2025 году Сергей Пиняев сменит «Локомотив» на европейский клуб.

– В самой Европе стало больше интереса к россиянам? Какое отношение к РПЛ?

– По-разному. В футболе нет предвзятого отношения. Если игрок – мегаталант, клуб его выкупит и найдет способ заплатить.

В Европе понимают, что в России играют талантливые футболисты. Все аналитики следят за РПЛ и знают практически всех игроков.

– Кто уедет следующим?

– Сергей Пиняев следующим летом. Зимой рынок сложный, происходят нехарактерные трансферы, летом его точно заберут.

– Пиняев – не главный игрок России, не лучший бомбардир или ассистент. Почему к нему такое внимание?

– Пиняев прекрасно понимает, что ему ни в коем случае нельзя сбавлять. Он хочет играть в больших клубах, для этого нужно стабильно быть лучшим.

– С вами были консультации или советы по игрокам РПЛ?

– Конечно!