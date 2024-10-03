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    • Агент Барбоза назвал российского футболиста, который следующим уедет в Европу: «Летом его точно заберут»

    Агент Барбоза назвал российского футболиста, который следующим уедет в Европу: «Летом его точно заберут»

    Футбольный агент Паулу Барбоза считает, что в 2025 году Сергей Пиняев сменит «Локомотив» на европейский клуб.

    – В самой Европе стало больше интереса к россиянам? Какое отношение к РПЛ?

    – По-разному. В футболе нет предвзятого отношения. Если игрок – мегаталант, клуб его выкупит и найдет способ заплатить.

    В Европе понимают, что в России играют талантливые футболисты. Все аналитики следят за РПЛ и знают практически всех игроков.

    – Кто уедет следующим?

    Сергей Пиняев следующим летом. Зимой рынок сложный, происходят нехарактерные трансферы, летом его точно заберут.

    – Пиняев – не главный игрок России, не лучший бомбардир или ассистент. Почему к нему такое внимание?

    – Пиняев прекрасно понимает, что ему ни в коем случае нельзя сбавлять. Он хочет играть в больших клубах, для этого нужно стабильно быть лучшим.

    – С вами были консультации или советы по игрокам РПЛ?

    – Конечно!

    • 19-летний Пиняев в «Локо» с начала 2023 года.
    • Его статистика: 63 матча, 10 голов, 8 ассистов.
    • В начале сентября игрок продлил контракт с клубом до лета 2028 года.
    • Сообщалось, что отступные в договоре выросли с 6 до 10 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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    03.10.2024 18:54
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    Комментарии (11)
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    baggio80
    1727971287
    Казахстан он поедет или узбекистан )))
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    Питерский князь
    1727971522
    Как они зае*али, уезжать в другие чемпионаты. Так и будем в жопе торчать, пока не поймём, что лучших надо держать и лучших покупать. Хорошо, там где нас нет.
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    DOCTOR PENALTY
    1727972492
    Выходит, с 2025 года Питер станет Европой. )
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    ...уефан
    1727973355
    ...ты бы лучше предсказал, кто к нам приедет, кого ждать?)...
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    qwertyйцукен
    1727976604
    А у Пиняева совести хватит чтобы ехать в враждебную Гейропу ? И в это время когда идет СВО, когда враг топчет Курску область, когда Главнокомандущий не спит ночами и днями, размышляя как бы победить ненавистный Запад...Ему говорят в МО что не хватает солдатов, чтобы взять Харьков и нужна мобилизация. Горячие головы кричат --Кинь ядерную бомбу, и пох нам на ответную ядерную....А Главнокомандущий вновь не спит ночами и днями, размышляя как бы победить ненавистный Запад.. И тут Пиняев едет во враждебную Гейропу ....
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    Artemka444
    1727977837
    Пиняева пиарят просто ужас
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